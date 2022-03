Marcio Torina testificó contra el exobispo de Orán. El Ministerio Público Fiscal solicitó 4 años y seis meses de prisión efectiva.

Ya está en su recta final el juicio contra el ex obispo de Orán, Gustavo Oscar Zanchetta. El Ministerio Público Fiscal solicitó cuatro años y seis meses de prisión efectiva para el sacerdote católico, quien es juzgado por el delito de abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido en perjuicio de dos ex seminaristas.

Marcio Torina, uno de los ex seminaristas, publicó un conmovedor texto en su cuenta de Facebook.

«En un par de hora dará inicio la parte final de un juicio y un proceso que comenzó hace años. Una mezcla de sensaciones y sentimientos. Pero desde que comenzó todo siempre tuve la certeza que la verdad tiene fuerza por si sola para salir a la luz», dijo.

«A los jueces que tienen la napoleónica tarea de dictar una sentencia sólo les pido justicia. Que tengan en cuenta los numerosos testimonios que coinciden en un punto: la depravación de este sujeto reprochable. Y consideren el aporte de profesionales de la salud mental y peritos», añadió.

Torina agradeció el trabajo de la fiscalía; también a los curas Martín, Juanjo y Gabriel. «En lo personal si me sentí acompañado desde sus lugares», dijo.

«A los denunciantes y testigos, un gracias por la valentía de enfrentar todo. Sé de lo difícil que fue enfrentar la situación, lo doloroso del proceso, la sensación de incomprensión y prejuicio. Sepan que no están solos. A mi familia y familia de seminaristas y ex seminaristas, perdón por el dolor que significó esto y gracias por siempre estar al pie del cañón. A los.fieles y amigos que acompañanan desde el lunes pasado a fuera del juzgado, un enorme gracias. Que gran valor que tienen al no sentirse presionados a callar sus voces por nada ni por nadie», dijo.

También señaló: «A los curas que con su silencio apoyan la complicidad, me dan pena. Ellos sabrán por qué lo hacen. Pero sepan que hubo jóvenes que confiaron en ustedes».

Torina no se olvidó de Luis Socozzina, que con su inacción encubrió a Zanchetta. «Declaró negando conocer situaciones de abuso y las tildó de incomodidades. Que fácil usar palabras más dulces en lugar de condenar, si sabrá la iglesia de eso. Acaso el obispo no se acuerda cuando nos llevó a un abogado, Gianotti justo actual defensor de Zanchetta, para que hable con nosotros y se cansó de desalentarnos de denunciar o testimoniar. Que vergüenza que algunos nos hayamos sentido más escuchados por Silvia Noviasky que por el obispo o formadores nuevos», dijo.

En otro tramo de su publicación se dirigió de manera directa a Zanchetta: «Siento una mezcla de bronca y lastima por vos. Que increíble que no reconozcas nada, pero bueno, que más se le puede pedir a un psicópata manipulador. Así como actuó la justicia civil, espero lo suyo de la canónica. Porque que fácil seguir teniendo la protección eclesial, que el mismo Francisco te haya llevado a Roma y te invente un laburito. Tener techo y comida diaria. Tenes que saber que nos fuiste arruinando la vida. Rompiendo sueños y proyectos. Hoy en día muchos la peleamos día a día, experimentamos el amargo sabor de la soledad, la incomprensión y el prejuicio. Nada nos viene de arriba. No somos de familias adineradas, no tenemos padrinos políticos ni religiosos. Y aquí estamos, pidiendo Justicia».