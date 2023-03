Aseguran que es proselitismo ilegal. Solicitan investigación del origen de los fondos de campaña.

Lucio Paz Posse denunció al candidato a Gobernador de “SALTA AVANZA CON VOS”, Emiliano Estrada.

En el escrito presentado ante la Justicia, Posse asegura que Estrada ha violado las prescripciones de la ley electoral que establece que los partidos políticos, como las personas físicas o jurídicas, no pueden desarrollar actividad proselitista, traducida en publicidad electoral, televisiva, radial, en internet y en medios gráficos, hasta 20 días antes del acto electoral fijado para el 14 de Mayo de 2023

“Va de suyo que la ley prohíbe también la actividad proselitista explícita o encubierta y que el mencionado candidato viola el plexo legal mencionado con abundante gráfica exhibida desde hace más de un mes en grandes carteles ubicados estratégicamente en distintos puntos de la Ciudad de Salta y el interior de la Provincia, y en el que se consigna el nombre del frente electoral que lo postula “AVANCEMOS”, señala la denuncia.

Posse enfatiza que el hecho de que no se mencione la categoría de cargos objeto de la convocatoria electoral para el que se postula de manera alguna impide concluir que igualmente incurre en falta o infracción y que corresponde que se habiliten medidas tendientes a evitar la continuidad del ilícito aprovechamiento del tiempo en desmedro del resto de los postulantes.

No deviene ocioso señalar que Estrada también hace uso de las redes sociales para instalar en tiempo prohibido su figura en el electorado provincial, reproduciendo sin solución de continuidad publicaciones, frases y videos inductivos, como también, formula opiniones disvaliosas respecto de los precandidatos contendientes.

“La secuencia que motiva la denuncia encuentra su punto más alto en la contratación de publicidad con la productora del evento deportivo realizado en la Ciudad de Santiago del Estero el día 28 de Marzo de 2023, protagonizado por la selección argentina de fútbol campeona del mundo, y en la que se incursionó nuevamente en proselitismo ilegal”, señala la denuncia.

Posse además solicita que se excluya al frente “AVANCEMOS” de la distribución de fondos destinados a la campaña de los candidatos que compiten en la elección general del próximo 14 de Mayo.

En uno de los últimos tramos de la denuncia, Posse hace hincapié en que no son pocas las versiones que se tejen sobre las fuentes espúreas que financian las campañas electorales por lo que se hace notar que la normativa nacional prohíbe a los partidos políticos –y a sus candidatos- aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones anónimas, de entidades descentralizadas nacionales o provinciales, de empresas concesionarias o contratistas de servicios o personas que exploten juegos de azar, entre otras.

A los efectos de evitar la proliferación de sospechas, y en resguardo de la transparencia de la campaña del candidato que genera elucubraciones sobre aportes propios o transferidos, es que considero pertinente y oportuno que se investiguen celosamente los hechos informados.