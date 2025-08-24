Yo te avisé: La Libertad Avanza está nerviosa

Hace unos meses adelantamos que “en muerte súbita” la principal dirigente de LLA tendría que jugar en estas elecciones por un defecto congénito de la vieja política. Así como CFK, Emilia Orozco no ha podido -o no ha querido- construir cuadros que la acompañen en su empresa hacia 2027.

Corría 2023 cuando una avivada de la entonces concejala la hizo convertirse en el centro de las discusiones sobre lo que gana un edil de la ciudad capitalina y obtener la atención de los libertarios.

Si bien existían puentes de diálogo entre la extinta Ahora Patria, El PRO y LLA, la pelea con José García terminó siendo la mejor táctica de campaña política salteña de los últimos años. Sumado a eso, hubo una gran inyección de dinero desde los espacios mencionados, lo que hizo más penetrante el posicionamiento de Emilia.

A principios de 2025 empezó un éxodo de trolls o mejor llamados “colaboradores de redes” en la LLA Salta, que dejó al descubierto la explotación laboral a la que eran sometidos jóvenes estudiantes de comunicación y de otras carreras. La promesa en ese entonces era, pasadas las elecciones se duplicaría el estipendio por el cual realizaban sus funciones, pero pasaron las elecciones y los meses y la mejora no llegó.

Paralelo a todo eso, cambiaron la estrategia de trabajar con cuadros propios y de la política, conglomerando a figuras “con potencial” tanto del mundo de los influencers como de los partidos que “descuidaban” a sus dirigentes. Así, en muy poco tiempo el plan de acción política de LLA en Salta había cambiado tan bruscamente que acomodó las fichas para que sólo Emilia pudiera dirigir el espacio.

Tanto Zapata como Olmedo quedaron relegados, no solo por no medir bien en las encuestas y los FG sino por no tener las cualidades que representan al espacio libertario. Sin embargo, mantienen la lógica de la Monja adelante y los diablitos atrás, y gracias a eso Emilia puede lograr colocar varios representantes en Nación aún perdiendo.

Para muchos es una jugada maestra -y arriesgada- faltando 2 años para su postulación como gobernadora, una derrota contra el peronismo la dejaría debilitada hacia dentro del espacio y frente a sus socios electorales. Ganar le aseguraría 6 años de supervivencia en el mundo legislativo y un tiro más en caso de perder en 2027.

El beneficio de estar en LLA y tener pocos escrúpulos, es que son muy buenos manejando el big data, tienen acceso a múltiples bases de datos y pueden trabajar fino cada perfil del votante para llegar de la mejor manera. Algo que los espacios peronistas no hacen por desconocimiento y por una vaga creencia en la épica y las antiguas formas de hacer campaña.

Emilia 27

Si bien la figura de la diputada nacional viene sufriendo golpes de imagen y ha perdido una importante masa de seguidores por estar en contra de leyes sensibles como el aumento a los jubilados y el presupuesto para discapacidad, aún no acusa el golpe y redobla la apuesta apelando a viejos clichés.

Volvieron las entrevistas muy bien pagadas en LaNación+, las interminables giras por medios amigos y las fotos en “capacitaciones” donde los independientes afirman no llevarse nada interesante. En breve empezaremos a ver un despliegue de empapelado, pintadas, avioneta y carteles digitales tan grandes que dejarán en el olvido las excentricidades de Olmedo.

La derrota de Emilia en cualquier caso servirá para medir cómo está Milei en Salta, cómo se puede proyectar ella misma para gobernadora y si tienen suerte, cómo miden las figuras detrás de ella.

El mayor problema de LLA en Salta es que no tienen un reemplazo para Orozco, Quintar no mide, Olmedo y Zapata tampoco, el escándalo de Lopez aún tiene mecha para seguir explotando y detrás de ellos hay un gran grupo de personas, que en muchos casos ni siquiera saben distinguir conceptos políticos como de izquierda y de derecha.

El riesgo de sostener neófitos políticos durante varios años sin formarlos, es que alguno de esos lleguen a lugares importantes y no sepan qué hacer. Basta con mirar cómo hay ediles que tomaron agua hirviendo o diputadas y diputados que dan vergüenza ajena.

De cualquier forma, la falta de construcción y formación, empujó a Orozco a jugar en estas elecciones cuando a principio de año juraba no estar interesada en nada más que defender a Milei en la Cámara de Diputados. La macrocefalia que padecen puede llegar a dejarlos en segundo lugar, como buen resultado, y hasta en un tercero, constituyéndose así en la peor derrota posible, y aunque todo el esfuerzo sea de Emilia, le tocará a ella rendir cuentas con El Jefe.