“No les viene ni bien ni mal: lo hacen en un momento en que lo pueden hacer”, le dijo este fin de semana un trader del sector de granos ligado a los actores de la producción salteña. El lock out de los sectores vinculados a esta actividad emitió un respaldo parcial a la movilización, más que nada concentrada en el centro del país, aunque con una pizca más generosa de calma por estos lados.

En relación al panorama local, esta fuente indicó que los dirigentes salteños “se plegaron a la no comercialización” en un momento en el que el mercado está casi quieto. “No hay comercialización por dos motivos. Uno, porque en esta época del año ya no hay ´mercadería´ y el segundo es porque los precios están muy bajos, entonces aquel que tiene no va a querer vender nada”, le explicó este conocedor de la dinámica local y general del sector.

Según conjeturó otra fuente consultada por “Cuarto Poder”, el cese de actividad le podría resultar perjudicial a quien atraviese en estos momentos algún que otro bache financiero. De todas maneras, el analista del mercado agrario puso en perspectiva el dato que los productores “se quejan de las retenciones, que son u$s 450 millones, mientras el clavo de Vicentín es de u$s 1500 millones: una cosa loca”.

Este fin de semana, el ex Ministro de Agroindustria del macrismo, Ricardo Buryaile, descerrajó su perplejidad ante las críticas por el lock out agropexportador: “Los docentes también hacían paro y nadie les decía nada», recriminó este viernes en una entrevista con la FM porteña Futurock. De todas maneras, conjeturó que “el conflicto no va a llegar a lo del 2008, porque no hay ese nivel del confrontación dialéctica».

En lo particular, el dirigente del radicalismo formoseño adelantó que se adherirá a la medida de los sojeros «desde el lunes» próximo, aunque no apoyará un corte de rutas. De todas formas, aseguró que «a la dirigencia agropecuaria la sobrepasó el reclamo de las bases».