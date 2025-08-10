Y parió la burra nomás…

El Gobernador masculló rechinando los dientes y les dio vía libre a los consabidos ocurrentes de los nombres frentísticos desde el Gana Salta al Vamos Salta para que naciera el ahora Primero Los Salteños.

No se siente cómodo ante las diversas Ligas Federales del interior nacional y máxime cuando sonó el celular con la llamada en persona del ex gobernador Schiaretti y tuvo que declinarle con trémulas disculpas la amigable proposición de integrar como fundador del Grito Federal.

Pareciera que el Presidente lo amenaza con algún carpetazo.

O la realidad presupuestaria… la provincia recibe el 75% de los fondos que necesita para funcionar desde nación y si ese grifo se cierra… la inanición se precipita.

El en el fondo de su ser, lo que más desearía es ser ahora candidato a senador nacional titular en primer término, pero la interfaz electoral de esta instancia no lo ayuda y la figura de su vicegobernador tampoco…

Pero aún así, como buen político que es…travesea…y abre la tranquera de sectores contenidos presupuestariamente en las colinas del Grand Bourg, para que vuelvan al corral originario peronista…

Quizás pensó que podría entablillar al otrora Potrillo Urtubey en una suerte de pacto de caballeros…pero éste ahora, siempre jugó para él…

Hasta tuvo un gesto sorprendente y…preocupante…los ministros que criticaron públicamente a la protocandidatura de Urtubey, les dejó de atender el teléfono por una semana…

En la delgada línea roja de Milei / Massa y Círculo Rojo…la novel diputada provincial Flavia Royón tiene muchas chances. De ser electa legisladora provincial, pasar al parlamento nacional sin tocar tronera.

Entre el autobombo, la pobreza institucional de la cartera de gobierno y las serruchadas de piso vernáculas, Ricardo Villada se anota como aspirante nacional.

El peronismo gubernamental, promueve solapadamente la postulación de Sergio Camacho reemplazando a su ex jefe en la casa de Los Padres y Madres de la Patria.

El peronismo cupular saenzcista empuja también a un ex jefe, otrora senador nacional, y que tuvo rodaje y algo más con Cristina viuda de Néstor Carlos Kirchner a comienzo del siglo XXI, Julio Argentino San Millán.

Por el lado de la Casa de los Leones, el Tuty Amat fuma desentendidamente, esperando…y la cúpula del Foro de intendentes, lo apunta a su presidente Marcelo Moisés, como aspirante del interior profundo.

Y los más urdidores lo quieren por allí al Intendente de Salvador Mazza Gustavo Subelza.

Por el lado de los a los aliados al Saenzcismo aparecen el director de Aguas del Norte Salta Ignacio “Nacho” Jarsún y el vapuleado excandidato a senador capitalino el médico Bernado Biella.

Pero el único dato incontrastable es que si la Jefa Doctora unge expresa y deliberadamente, conforme a las encuestas y a la cucarda de persecución penal, al actual diputado nacional Emiliano Estrada alias F100 por su versatilidad de adaptación a diversas jefaturas políticas, El Gobernador “hará tronar el escarmiento”…