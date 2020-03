El Arzobispo de Salta anunció una misa y rezo por el “desagravio” que sufrió la estatua de la virgen al ser pintada con aerosol verde (símbolo de la campaña por el aborto legal) luego de las marchas feministas. ¿Las mujeres muertas en la clandestinidad son menos importantes que una estatua?

La ecuación es lógica y simple cristianxs del mundo. Si ud no está a favor de la práctica del aborto no la realice y listo, por lo demás una ley existente sobre la Interrupción voluntaria del embarazo busca brindar resguardo a las personas gestantes que por diversos motivos deciden no continuar con un embarazo no deseado- Busca que sea contemplado como un problema de salud pública puesto que quienes terminan muriendo son en su mayoría mujeres pobres que recurren a la clandestinidad.

Luego de las marchas feministas por el 8 y 9 M, los medios más sensacionalistas de la ciudad reflejaron “la falta de respeto” que según su visión teñida de machismo significó que la estatua de la virgen sea pintada, decorada, con el color verde símbolo del aborto legal. El Arzobispo de Salta envalentonado con las noticias amarillistas anunció posteriormente una convocatoria a los “católicos” para una misa y rezo por el “desagravio hacia la imagen de la Santisima Virgen Maria ubicada en la Catedral de Salta (Belgrano y Mitre)”.

¿Cuántas veces se juntaron a rezar por las mujeres muertas por abortos clandestinos? Reflexione y piense qué vale más. Busqué en lo más profundo de su interior. Piense que una pared se vuelve a pintar, que una estatua se puede arreglar, pero hay miles de mujeres que no viven más. Las mató la clandestinidad esa que ud defiende.