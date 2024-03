En una entrevista realizada por la periodista Marcela Pérez en su programa Interactiva, Wayar expresó con contundencia su visión sobre la actual situación política y económica del país, especialmente en relación con las negociaciones entre el gobierno nacional y los gobernadores.

Al ser consultado sobre sus expectativas respecto a la reunión con los gobernadores, Wayar manifestó su escepticismo: “La verdad es que no tengo ninguna expectativa, porque… A ver, estas son las cosas que yo no puedo entender de algunos gobernadores. Te llaman a una reunión, pero te dicen que te van a tener un puñal en el cuello, una espada en el hígado, y una soga en la puerta por si te tienen que ahorcar al final. ¿Qué tipo de diálogo es ese? Y sin embargo, escucho a los gobernadores decir: Bueno, pero no voy a conversar sobre lo que vos me decís, yo voy a conversar sobre otras cosas, pero el tipo no te está dando opciones, te dice: Para conversar, 10 puntos en mayo, primero me vas a aprobar la Ley Ómnibus. Pero lo cierto es que aprobando la ley Ómnibus, los 10 puntos en mayo pierden sentido, porque la Ley Ómnibus le da poderes diferenciados y absolutos al Presidente, que pueda hacer cualquier cosa. Entonces, ¿para qué te sirven los 10 puntos, si antes le diste las facultades extraordinarias de que puedas modificar cualquier cosa? Esto es creer que los salteños somos ignorantes, y a veces, los ignorantes son los que creen que saben más. Tener dinero, tener un buen pasar, por haber salido de los claustros universitarios, no significa que seas más inteligente que alguien que tal vez no salió de esos claustros y no tiene esa plata. Porque si no te das cuenta de que tu empresa, tu emprendimiento, tu salario o tu ingreso como profesional se ven menguados ante un montón de medidas, pero que van a enajenar a tu patria, que la van a entregar, y vos seguís diciendo “que bien”, porque dice que va a atacar la casta. Pero a la casta, la tiene todo en el gobierno, a lo peor de la casta, a la fugadora, a la endeudadora, a la corrupta la tiene en el gobierno. Pero ¿contra quién ha ido? Contra los ciudadanos. La suba de la luz, la suba del combustible, la suba del alimento, la suba del medicamento, te quita plata que son de las provincias y te dice vivi con las tuya”.

Ignacio “Nachito” Torres

Sobre la postura del gobernador de Chubut, Wayar expresó su acuerdo inicial y criticó la falta de continuidad en la posición de algunos gobernadores: “Cuando se es valiente, se es valiente desde el principio hasta el final. No es que después te tiran una amenaza y te hacés el bravito de nuevo. Miren qué habría pasado si todos los gobernadores argentinos se hubieran ido a Chubut llevando la mayor cantidad de legisladores posibles que compartan el criterio del federalismo. Podría haber habido 250 legisladores nacionales entre senadores y diputados y la totalidad de los gobernadores. ¿Y qué habría hecho con ese gesto político de los gobernadores y los legisladores nacionales de decirle a Milei que aquí está la patria, somos la provincia, somos dueños de los recursos y vamos a definir cómo lo vamos a repartir y no vamos a estar llorando de rodillas, dejándonos amenazar? ¿Qué habría tenido que hacer ese Presidente matón y atropellador si las provincias muestran una voluntad política de tomar el toro por las astas y recuperar los derechos que nunca deberían haber delegado?

Para Wayar, el camino a seguir implica que las provincias tomen un rol activo en la defensa de sus recursos: “Nosotros deberíamos decir a Milei, viví con la tuya, y que todos los fondos que se recauden queden en la provincia. Ynosotros le decimos a él cuánto es. Y cuando necesite de emergencia nos pida un ATN a las provincias. Entonces nosotros las provincias, seríamos lo que le daríamos el ATN, a ellos y no ellos a nosotros si hacemos una nueva ley. ¿Cómo es eso de vivir con la tuya si vos no tenés nada y las provincias tienen todo? Tenemos de sobra para vivir con la nuestra”.

Finalmente, en un mensaje directo al presidente y a la ciudadanía, el ex vicegobernador enfatizó: “Presidente, no entregue la patria, no venda el país, no nos defraude, no nos traicione, póngase la camiseta argentina y cuide al pueblo argentino. Es hora de que un sector importante de la sociedad se dé cuenta de lo que realmente está sucediendo y tome una posición firme en defensa de nuestros derechos y nuestra patria.