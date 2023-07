El senador por Cachi lo anunció en Cadena 365 TV se distanció de Unidos por la Patria porque dice que no representa al peronismo. Dijo que Alberto Fernández no cumplió.

Walter Wayar fue entrevistado por Juan Manuel “Indio” Abdala Ibañez y tuvo duros conceptos para con el candidato a presidente del kirchnerismo, Sergio Massa a quién lo posicionó como un hombre de derecha “Voy a empezar con algunos conceptos de Perón que decía no miremos que está haciendo el compañero a la par, miremos al frente, es decir no estemos juzgando ni criticando que está haciendo el compañero a la par sino que miremos al frente, por supuesto al frente estaba Perón no estaba Alzogaray (Alvaro), no están Braden (Spruille, ex embajador norteamericano), estaba Perón que yo creo que si al frente estaba Braden yo creo que Perón hubiera dicho fíjense qué están haciendo sus compañeros al costado porque se están equivocando”.

Votar a Moreno

El dirigente justicialista adelantó que hará en las elecciones “Yo voy a votar en las PASO como candidato a presidente a Guillermo Moreno, porque Moreno es peronista, porque ha sido un funcionario al que nadie le puede acusar un solo hecho de corrupción…. el único cuestionamiento que tenía era que defendía a la patria, al campo, al sector popular, defendía al trabajador. Con esto muestro yo que nunca estoy buscando estar con quien gana porque ahora triunfador es estar con quien gana, y yo digo que triunfador es quien está con sus convicciones, el que cuando mira un espejo se refleja y se acepta y no tiene que mirar para abajo, porque cuando ve el reflejo es de alguien que cambió, que se fue para aquí o que se fue para aquí o para allá porque con tal hay que estar con el ganador”.

Heladera llena yyyy haberes de los jubilados

Con fuertes críticas a Alberto Fernández y a su designación como candidato, el senador por Cachi hizo una comparación con la de Sergio Massa ahora y enfatizó “Un ejemplo claro es el actual gobierno que fue una síntesis que hicimos el conjunto de los Partidos del campo nacional, diciendo ante el poder económico y mediático que busca destruir el peronismo y el liderazgo de nuestra compañera Cristina, busquemos una alternativa para ganar la elección porque lo peor que podía pasar era la continuidad de Macri en el gobierno nacional. Se construyó ese frente, se construyó un candidato que no tenía votos propios y se lo llevó al gobierno. ¿Cómo nos fue? ¿nos fue bien a los argentinos?, no, nos fue bien y no estoy hablando de la totalidad porque hay cosas que se hacen bien y otras que se hacen mal pero hay ejes que cuando uno compromete en campaña debe cumplir y el gobierno prometió dos cosas que no son menores: llenar la heladera de los argentinos, así de simple en donde la carne era fundamental en la heladera de los argentinos y estamos mal, no la llenan los argentinos a la heladera, ni los que tienen sueldos en blanco logran tener la posibilidad de llegar a fin de mes adecuadamente, calcula los que hacen changas o los que no tienen trabajo. Segundo, dijo que iba a terminar con la patria financiera, iban a terminar las Leliq, iban a terminar los intereses que hacían que la plata se mueva en un circuito financiero y no productivo, esos intereses y esa plata iban a ir a generar aumento en los jubilados. Son dos temas con los que no se podía jugar, con el hambre de la gente, la comida de la gente, la heladera de la gente y el mejor pasar de los jubilados no se puede jugar y no hemos cumplido”.

Presagio del fracaso de Alberto Fernández

Wayar contó que cuando Cristina Kirchner eligió a Alberto Fernández como candidato no estaba de acuerdo “Yo siempre supe qué era, que sentía y que no hacía, lo conocí como funcionario y jefe de gabinete, y muchos dirigentes del peronismo saben qué les dije cuando se tomó la decisión, y dije ‘Dios quiera que me equivoque porque si yo me equivoco le va a ir bien a la Argentina, ahora si yo tengo razón de lo que es esta persona no nos va a ir bien’. Después le podemos poner el contexto de la pandemia, de la deuda externa, el contexto de la guerra, son todas cosas ciertas, un poder económico, político, judicial que se aglutinó y que te pone mil trabas, todas esas son realidades, pero tenes que tener la valentía por lo menos para poder cubrir esas dos promesas, heladera llena y jubilados mejores pagos”.

No acompaña la candidatura de Massa

El legislador explicó porque no apoyará ni acompañará la candidatura del actual ministro de economía “Siento que Massa más que pertenecer a ese concepto de independencia económica, soberanía política y justicia social, tiene ese concepto globalizado de lo social demócrata europeo a donde al mundo lo hace uno solo y entonces independencia para qué tenes si el mundo ya está globalizado y es uno solo, soberanía para qué queres tener si el mundo está globalizado y es uno solo, te queda la justicia social a la cual no podes llegar porque el Fondo Monetario te dice que hacer y que no tenes que hacer, y en lo que te dice qué tenes que hacer es ajustar a los que menos tienen. Me parece que eso es lo que yo tengo como diferencias hoy en día y por eso no voy a acompañar la candidatura de Massa, habiendo un cuadro al que respeto, valoro, admiro y aprecio y le tengo un gran afecto como el compañero Rossi, un gran peronista, pero este país es presidencialista y el presidente es el que lleva. Ahí vemos una formula en donde está Cristina de vice y todo el mundo le quiere echar toda la culpa a Cristina, pero Cristina es la vice, pero este país es presidencialista entonces las responsabilidades de los aciertos y de los desaciertos es de los presidentes”.