La flamante secretaria de Seguridad aseguró que le dará un enfoque de género a su gestión. Aseguró que no le falta experiencia en materia de Seguridad.

La nueva secretaria de Seguridad, Frida Fonseca, habló con los medios luego del acto de asunción del que participaron el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Seguridad Abel Cornejo, entre otros. «Agradezco la confianza que ha depositado en mi persona el gobernador Gustavo Sáenz. Es un gran logro que fortalezcamos la presencia de mujeres sobre todo en lugares donde se definen las políticas públicas«, destacó.

En relación al perfil de su gestión, Fonseca destacó que: «El trabajo en Seguridad lo quiero enfocar en los problemas más graves que observo, no sólo en la Capital, sino en toda la provincia, como la violencia de género».

Y añadió: «Me interesa mucho conformar una mesa interpoderes en la cual podamos abordar con rapidez, con eficiencia y en forma sistemática profundizar las políticas públicas para proteger a las mujeres. Hay instrucciones concretas que me ha dado el gobernador Gustavo Sáenz en este sentido».

En relación a las otras problemáticas urgentes, Fonseca destacó la situación del microtráfico en la provincia. «Salta se ha convertido ya no es una provincia de paso, sino de permanencia de la droga, fundamentalmente de la pasta base«, sostuvo.

«Siempre trabajamos mucho con la policía de la provincia. Experiencia no me falta en materia de seguridad, he sido autora de muchas ordenanzas sobre trata de personas, al tema de desarticular cabarets y prostíbulos en Salta y sobre eso me interesa profundizar», agregó para concluir.