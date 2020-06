Protesta y represión a remiseros y periodistas

Mientras trabajadores del volante y periodistas eran atacados por personal policial, los senadores Sergio Leavy y Nora Giménez se encontraban en la legislatura sin que la violencia los inquiete. Remiseros apuntaron contra Leavy por orquestar los hechos. (Mario Molina)

El jueves los remiseros protestaron una vez más en la legislatura, pero llegó la policía y comenzaron los incidentes que terminaron con heridos, detenidos y personal de prensa atacado. Hubo heridos y detenidos, un saldo que arrojó el conflicto luego de que los trabajadores al volante intentaran quemar gomas lo que motivó a las fuerzas de seguridad a intervenir de inmediato produciéndose entredichos entre los propios manifestantes.

En un momento incluso cayó un policía al piso con lesiones graves en su boca, fue entonces cuando de forma inmediata la Policía actuó para dispersar a los manifestantes y abrir el paso tirando gases lacrimógenos y balas de gomas terminando el conflicto con la detención de más de 7 personas, 2 hospitalizados. La prensa también sufrió ataques ya que los periodistas Samuel Valdiviezo (Todo Salta) y Marcelo Montenegro (Telefé Salta) fueron reprimidos por la fuerza de seguridad vulnerando todos los derechos de información.

Ocultos en la Legislatura

Lo paradigmático es que mientras todo ocurría, Sergio Leavy y Nora Giménez se encontraban adentro de la legislatura en una sección virtual de la Cámara de Senadores y no actuaron de inmediato, ni repudiaron lo sucedido. Mientras la violencia policial era protagonista contra trabajadores, los Senadores Nacionales siguieron sentados tranquilos sin que nada los moleste. Los medios que responden a Leavy salieron a responsabilizar rápidamente al Gobernador por todo lo sucedido.

Por otro lado, en el programa de televisión D.N.I. el mismo ViceGobernador apoyó la represión, al enterarse de lo sucedido, explicó que el accionar de la policía estuvo bien desde un principio debido a que los manifestantes estaban violando la cuarentena y estaban en contravención en querer quemar gomas en plena calle por lo cual la policía actuó de oficio.

Trabajadores al volante

En una entrevista a Victoriano Velázquez Sec. General de la ATyR (Asociación de Taxis y Remises) nos comentó que es una vergüenza que los pobres trabajadores al volante estén pasando esta situación tan difícil que es llevar el pan a la mesa todos los días y que por un grupo de vivos que se aprovechan de la necesidad de la gente tienen que pasar esto y agregó “espero que esta vez la gente no se deje engañar por estos sin vergüenzas que solo buscan 2 o 3 licencias para ellos y listo siempre termina así todo esto es del año pasado que vienen con este mecanismo, el año pasado hicieron lo mismo vinieron a la legislatura se encadenaron y le pedían a Godoy que les den para el chori y el vino y terminaban arreglando licencias para uno o 2 y nada más el resto que se joda por eso hoy pasó esto porque a los que estaban al frente de esta movida no le cree nadie se mandaron de una no hicieron una asamblea para determinar cuáles serán las estrategias de lucha tampoco convocaron a todos por el contrario se cortaron solos pero lo llamativo es que la mayoría de los Remises y Taxis que estaban en el conflicto trabajaron para Leavy en la campaña algo raro que justo cuando Leavy está para sesionar decidieran confrontarse con la policía algo que si se hubiese realizado una asamblea no se hubieran tomado las medidas que tomaron por lo contrario se hubieran evitado que gente inocente como los trabajadores de prensa no salgan heridos ni golpeados”.

Medios

Por su parte el sindicato de periodistas de Salta sacó un comunicado de prensa repudiando fuertemente el accionar y represión a los movileros y periodistas presentes en el momento de los incidentes por parte de la policía, sin embargo, no se debería intentar tapar las responsabilidades de los senadores nacionales que estuvieron sesionando en la legislatura que bien podrían haber impedido rápidamente todo con tan solo una llamada al gobernador para pedirle una audiencia con los trabajadores o llamar al ministerio de Seguridad de la Nación para que garanticen la seguridad física de los trabajadores que se encontraban ejerciendo sus derechos a huelga, con tan solo un simple recurso de amparo ante la Justicia. A veces los senadores nacionales, si tienen el contacto, podrían llamar al presidente por dos cosas: una contarles que los trabajadores al volante no pueden llevar el pan a su mesa por todo lo vivido por la pandemia y otra que llamen a Raverta para que a todos los taxista y remiseros los pongan en el IFE hasta que se resuelva el conflicto.

Libertad de opinión

Es importante rescatar que después de mucho tiempo no se veía a las fuerzas de seguridad reprimir a los remiseros. A pesar de los hechos ninguna fuerza de seguridad merece respeto cuando les quita las libertades a otros o cuando no respetan tus derechos, o te oprimen tu voz como en el caso de todos los Periodista que se encontraban haciendo su trabajo que es informar a la Sociedad lo que está pasando minuto a minuto, por eso es importante tomar conciencia de que no se tiene que permitir que ninguna fuerza Publica haga abuso de poderes ni muchos menos quitarles libertades y derechos a los ciudadanos.

Es así que para que realmente tengamos un Estado que funcione hay que asegurar las divisiones de poderes, avalar un país donde las Instituciones realmente funcionen y den respuestas a la demanda que hoy la sociedad Salteña está reclamando es importante fortalecer el dialogo y no el odio como lo hacen los políticos que no ven al opositor como un adversario si no como un enemigo al que deben destruir cueste lo que cueste. Ese odio que generan en sus bases para luego a esa misma gente dejarlos sin la posibilidad de integrarse en el sistema.