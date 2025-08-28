Violencia familiar: Avanza el juicio contra Cardozo

En la jornada del lunes, se tomaron declaraciones a un criminalista y una médica forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), así como a una médica y una psicóloga del hospital Papa Francisco. Durante la sesión, se presentó material multimedia, incluyendo la inspección ocular de la vivienda y las imágenes de la autopsia.

El fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, representa al Ministerio Público Fiscal en el juicio contra Lidia Raquel Cardozo, acusada de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo en perjuicio de su hijo de 11 años.

En la reanudación de la audiencia, un criminalista del CIF, líder del equipo que investigó la escena del crimen, presentó imágenes multimedia de la vivienda, evidencias y una reconstrucción elaborada con su equipo y la médica forense. Concluyó que, basándose en rastros de sangre compatibles con el ADN del niño, el hecho ocurrió en la planta baja y la lesión fatal fue causada por un objeto punzocortante, descartando una caída como causa de muerte.

Asimismo, una médica anatomopatóloga del CIF corroboró el testimonio con imágenes de la autopsia, confirmando que la causa del deceso fue una lesión punzocortante que provocó un traumatismo encéfalo craneano, y mencionó otras lesiones recientes en el cuerpo. También descartó que la lesión fatal fuera producto de una caída.

Testificaron una médica y una psicóloga del hospital Papa Francisco, quienes intervinieron cuando el menor fue ingresado y en una evaluación de la acusada, respectivamente. Además, el tribunal compuesto por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, declaró un receso hasta el martes 26 a las 9 a.m. para continuar con las declaraciones testimoniales.