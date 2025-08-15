Violencia escolar: Fiscalía interviene en el caso de Rosario de Lerma

Se actuó de inmediato identificando a las menores, involucrando a la Fiscalía Penal Juvenil y a la Asesoría de Menores e Incapaces, y tomando medidas para prevenir futuros actos violentos.

Tras la viralización de un video que mostraba un acto de violencia entre adolescentes en las proximidades de una escuela en Rosario de Lerma, el fiscal penal Daniel Alejandro Escalante tomó cartas en el asunto de manera oficiosa. Consciente de la gravedad de la situación, Escalante movilizó a la Fiscalía Penal Juvenil 2 y a la Asesoría de Menores e Incapaces, buscando abordar el problema de manera integral.

Asimismo, en un esfuerzo por esclarecer los hechos y prevenir futuros incidentes, el fiscal ordenó una serie de diligencias iniciales. Estas incluyeron entrevistas con los padres de las menores involucradas, así como con las autoridades escolares y testigos del altercado.

Además de las entrevistas, se procedió a la identificación de las menores que participaron en el incidente. Paralelamente, se implementaron medidas preventivas con el fin de evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. En este sentido, se destacó la colaboración del director del establecimiento educativo, quien se comprometió a promover actividades de concientización dentro de la comunidad escolar.

Por otro lado, el fiscal Escalante hizo hincapié en la importancia de proteger la integridad y los derechos de los menores involucrados, recordando que la difusión de imágenes o videos de menores de edad puede tener consecuencias negativas en su desarrollo.

En sus declaraciones, el fiscal resaltó que el objetivo principal de su intervención es prevenir la violencia en el entorno escolar, adoptando un enfoque integral que abarque tanto la investigación de los hechos como la promoción de una cultura de respeto y convivencia pacífica. «La idea es actuar a tiempo, sin caer en el alarmismo, pero con firmeza, para evitar situaciones más graves como las que se han dado en otras zonas», afirmó Escalante.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la causa, que se inició a partir de la denuncia presentada por la madre de una de las menores involucradas, continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Penal Juvenil 2 y la Asesoría de Menores e Incapaces, quienes serán los encargados de determinar las medidas que se adoptarán en este caso.