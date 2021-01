“Siempre volver atrás es factible”, dijo el Ministro de Gobierno, Ricardo Villada.

La provincia evalúa adherir al toque de queda sanitario, entre las 23 y las 6 am. El ministro de Gobernación, Ricardo Villada, explicó que la situación no es la misma para todos, por lo que deberán analizar cómo se aplicará esta medida en Salta.

“Hay que señalar que la situación no es uniforme en todo el país, hay provincias que tienen situación diferente a nuestra provincia”, dijo. De igual forma ocurre dentro del territorio salteño, ya que localidades del interior no atraviesan por lo mismo que la Capital. “Entonces, las medidas que debemos anotar, deben tener necesariamente ese criterio”, aseveró el funcionario en una entrevista.

Por este motivo, explicó que el COE organizará una reunión con los representantes de cada localidad de Salta para delinear medidas específicas. Esta podría llevarse a cabo mañana o en los primeros días de la próxima semana, ya que a algunas autoridades se les complica reunirse. «Allí solicitaremos un informe detallado del área de epidemiologia y luego haremos una consideración», adelantó.

Ante la consulta sobre la posibilidad de dar marcha atrás con las flexibilizaciones, Ricardo Villada remarcó que «siempre volver atrás es factible». Puso de ejemplo el turismo interno durante el 2020, actividad que tuvieron que suspender y habilitar en varias ocasiones por los cambios en la situación epidemiológica de la provincia. «Esas medidas tienen que ver con la situación sanitaria, con la evolución de los casos, y muchas de ellas se solucionan con restricciones«, aseveró.