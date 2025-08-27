Vialidad Nacional informó que finalizaron los trabajos de reparación en la Ruta Nacional 40, en el tramo que une La Poma con el Nevado de Acay. La circulación quedó nuevamente habilitada.

El organismo recomendó a los conductores transitar con precaución y preferentemente durante el día, evitando realizar el trayecto en horario nocturno. Además, solicitó que quienes recorran el tramo La Poma – San Antonio se registren en el Destacamento Policial de La Poma.

Entre las recomendaciones también se incluye prever que, por las condiciones climáticas, en la Cuesta del Acay pueden formarse capas de hielo sobre la calzada. Asimismo, recomendaron revisar el estado de los vehículos antes de viajar y mantener buenas prácticas ambientales, evitando arrojar residuos en la zona.



Finalmente, Vialidad recordó que el Abra de Acay es un Monumento Natural y área protegida. En ese sentido, instó a los viajeros a disfrutar del paisaje con responsabilidad y cuidado del entorno.