Cuatro legisladores apoyaron insistir con las leyes de universidades y pediatría, mientras que los tres que responden al presidente Milei respaldaron los vetos.

En una sesión cargada de tensión política y con una masiva marcha universitaria como telón de fondo, la Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Ambos proyectos ahora pasaron al Senado para su tratamiento definitivo.

El respaldo parlamentario fue contundente: en la Ley Garrahan, el rechazo al veto obtuvo 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención; mientras que en la de financiamiento universitario la votación cerró con 174 a favor, 67 en contra y dos abstenciones. De este modo, la Cámara baja volvió a insistir en la vigencia de las normas que habían sido aprobadas previamente por el Congreso.

Los siete diputados nacionales por Salta se expresaron en línea con sus bloques y no hubo diferencias entre ambas votaciones. Cuatro de ellos apoyaron las leyes en defensa de la universidad pública y la salud pediátrica: Pamela Calletti, Emiliano Estrada, Pablo Outes y Yolanda Vega.

En tanto, tres legisladores salteños se alinearon con la Casa Rosada y avalaron los vetos de Milei: Verónica Moreno Ovalle, Juliana Orozco y Carlos Zapata, dejando en claro la fractura política dentro de la representación salteña en el Congreso.