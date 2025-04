María Quintana (*)

La tentación de justificar actos injustificables cometidos por los ideológicamente afines es, quizá, el más letal boomerang para la ideología que se pretende defender siempre que exista un periodismo crítico que subraye esta aberración y reclame que, en nombre de los principios declamados en campaña e ignorados ya en el poder, no sólo que no se los vulnere sino que se los respete. Ejemplo esencial: sin la prensa vigilando, Alfred Deyfrus, inocente, hubiera muerto en prisión mientras el culpable hubiera seguido absuelto. Nadie hubiera sabido tampoco de los 15 mil niños cubanos que pudieron huir a EEUU sin sus padres para salvarse de la Revolución Comunista, ni el escándalo de Watergate se hubiera conocido, ni se hubieran recuperado tantos nietos apropiados por la última dictadura argentina.

Resulta oportuno recordarlo hoy, cuando la muerte de Mario Vargas Llosa ha acaparado los titulares del mundo que, con sincera veneración, reseñan su vida, obra y muerte o, con enmascarado rencor, hasta disimulan el alivio que ésta produce en aquellos sectores que propiciaron su linchamiento moral cuando se alejó de los totalitarismos del marxismo denunciando sus abusos y excesos y se consagró a defender la Libertad, con sus mil exigencias, desafíos y variantes sin claudicar jamás de la tolerancia, el diálogo y el respeto. De sus años de izquierdas, le quedó la idea de que la vocación literaria implica un compromiso político (primero estético y recién político); le quedó la veneración por Borges, a quien leía a escondidas, porque “Borges era todo lo que Sartre nos enseñaba a odiar” y, por último, la convicción de que ser antimarxista hace que la izquierda –que controla la vida cultural- te convierta en blanco de un rechazo insoportable.

Vargas siempre hizo una bandera de la responsabilidad individual por sobre su dilución en lo colectivo y advertía sobre el suicidio de sustituir el pensamiento crítico por adoctrinamiento: compréndase, entonces, por qué lo odiaban también los populismos, siempre fanáticos del demérito.

En su libro “La civilización del espectáculo”, advierte que el imperio de la diversión ha desembocado en la banalización de las artes, el triunfo del periodismo amarillista y la frivolidad en la política, ya que el divertimiento como aspiración suprema ha reemplazado a la cultura, entendida como aquella conciencia que impide dar la espalda a la realidad o, como quería Ortega, como la sensibilidad para lo necesario.

La chabacanería y la banalidad campean por do quier: en un programa de chimentos que busca ante todo morbosidad de celebrities o simples parroquianos; en un programa de pésimo gusto y alta audiencia como Gran Hermano donde hasta es posible tener sexo mientras deshilvanan los avatares de vida de los participantes, tanto más festejados cuanto más malsanos.

A tono con los tiempos, no podía quedar impune la política –entendida como la ejercen quienes se dedican a la cosa pública sin honrarla-. A nadie sorprende que diputados se arrojen agua como si fuera Carnaval o se trencen a trompadas como en Titanes en el Ring durante una sesión en la Cámara de la Nación, donde también se pudo ver a un “representante” comprobando los resultados de una cirugía de pechos de su pareja. O a una expresidente de esa institución vociferándole al actual presidente de la Cámara “a mí no me boludees” ¡Caramba!

No son casos aislados. Cuando la escritora Anne Appebaum aseguraba que “si los campos de concentración de Stalin eran mugrientos; los guardias, brutales y los equipos de trabajo, negligentes, era porque la mugre, la brutalidad y la desidia proliferaban en toda esfera de la vida soviética”.

La intolerancia siempre busca, primero, acallar a la oposición que –siempre- intenta sacar ventaja. Luego, suprimir la crítica aunque se lleve puesta la libertad de prensa, cuyo altísimo valor lo demuestra tanto el entusiasmo de quienes la defienden como la obcecación de quienes quieren derribarla. Y, con lenguaje brutal, enceguecerse y agraviar, gritando en vez de argumentar, insultando para no debatir, descalificando para invalidar, humillando para amedrentar, intimidando para sojuzgar.

Malas palabras son, claro, los exabruptos, pero no sólo: Platón decía que el alma se dañaba con el uso inadecuado de la retórica para adulterar la verdad y engañar a través de la habilidad verbal, utilizando saber y sintáxis para falsear la veracidad: malas palabras son las que embaucan.

Lo reconoció Vargas Llosa al perder la elección presidencial en Perú frente a Fujimori: lo reconfortaba el haber recuperado su relación de escritor con las palabras, de creatividad e identificación, frente a la relación del político con las mismas, de ventajero y oportunista: todo “El pez en el agua” es un himno a la integridad y al lenguaje utilizado con belleza y precisión.

Por tanto ¿podría, entonces, concluirse en que las malas palabras son el mayor patrimonio de los políticos, tan frívolos que se sienten autorizados a poner en jaque a la libertad de prensa, arremetiendo contra el pensamiento crítico y exaltando la adhesión ciega, prescindiendo de todo decoro y respeto a las investiduras y glorificando el cholulaje?

Al parecer, sí

Hoy, y sin ninguna habilidad verbal (“o sea”), el Presidente Milei embiste contra periodistas reconocidos por su seriedad a los que califica de mentirosos, imbéciles, ensobrados, corruptos, fracasados, operadores, basuras, denigrando su “pasión por la tibieza” que bien puede (sólo en este caso) entenderse como “moderación”. Y lo hace a través de las redes, con recursos del espectáculo, en una suerte de vaudeville donde la histeria y sus demonios proyectan errores no forzados que hablan más de sus propios defectos que de los de aquellos a quienes ataca.

“Ponéle”: Pagni puede ser monótono hasta el hartazgo, Leuco no aportar nada novedoso y Fernández Díaz enojarse demasiado cuando argumenta lo que, bien-mirado, podría ser una vehemente convicción. Pero no por ello son imbéciles, mentirosos, ensobrados, corruptos o basuras. Y tienen todo el derecho del mundo a no coincidir ni con sus políticas, ni con sus maneras, ni con sus ideas ni con sus ministros, a sospechar del caso Libra y a condenar los nombramientos en comisión de la Corte. Y, de ninguna manera, estas disidencias los convierten en golpistas desestabilizadores.

Más aún: alguien debería susurrarle al presidente que cuando lo acusan de improvisado están en realidad siendo piadosos, ya que podrían tacharlo de irresponsable por designar gente no idónea en ciertos cargos.

Dicen las encuestas que el gobierno sabe que la gente valora logros de su gestión: no hay emisión, la inflación se ha derrumbado a 3 puntos promedio al mes, bajó el riesgo país, el crédito bancario empieza a recuperarse, los préstamos hipotecarios a moverse, ha habido avances en la seguridad que la gente tanto reclama, hay orden en las calles sin piquetes omnipresentes y la salida del cepo promete aires de victoria siempre que las retenciones no se restituyan. Pero las encuestas deberían, también, dar fe de que los jubilados siguen a pérdida, el Pami recorta cada vez más servicios o descuentos y los servicios, tarifas y medicamentos han subido demasiado en relación a los ingresos.

Como ese nuevo rico que cree que mucha gente, de repente, lo encuentra encantador e irresistible, el gobierno parece olvidar que más que por sus virtudes la gente votó contra los defectos de Massa y su festival de despilfarro, contra el kirchnerismo, sus deshonestidades y corrupciones, contra el peronismo y el atraso y la pobreza de más de 80 años. Que el destrato al que someten a Villaruel es un signo de debilidad peligroso, que confundirse de oponente puede terminar en una inmolación republicana y que, como antes y ahora, lo cortés nunca puede quitar lo valiente. Ni los egos, ni la impericia , ni el temperamento -o ambos- pueden poner en riesgo lo logrado. Tal vez esa sería la aspiración de un demócrata como Vargas Llosa.

(*) Lic. en Comunicaciones Sociales