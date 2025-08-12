Vaqueros: Llega la semifinal de Robótica Provincial

Este 18 de agosto, Vaqueros será sede de una competencia donde 22 equipos de Salta buscarán clasificar a la final nacional, que tendrá lugar el 26 y 27 de agosto en Neuquén.

Más de 3.600 alumnos de secundaria de siete provincias (Salta, CABA, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Río Negro) participan en esta competencia, que fomenta el aprendizaje práctico, la innovación y el trabajo en equipo a través de desafíos de robótica, programación e inteligencia artificial con un enfoque social.

El 18 de agosto a las 8 de la mañana, el Colegio Secundario N° 5050 de Vaqueros (Calle Hno. Francisco N° 80) será la sede de la semifinal provincial. Allí, 22 equipos competirán en partidos simultáneos, buscando un lugar entre los dos representantes de Salta en la final nacional.

En la fase clasificatoria, que concluyó el 29 de junio, los estudiantes propusieron soluciones a problemas reales como la falta de agua potable, la contaminación, la conectividad, la seguridad vial y el acoso escolar. En Salta, los proyectos se centraron en el acceso al agua y la calidad del aire, desarrollando tecnologías de captación y purificación, así como sensores para el monitoreo ambiental.

Consiguientemente, la final nacional se celebrará el 26 y 27 de agosto en Neuquén, donde los 14 equipos finalistas de las siete provincias competirán en el desafío “Orbit Odyssey” para coronar al Campeón Nacional 2025. Este evento será una celebración del talento juvenil, la creatividad y la innovación, marcando el cierre de una competencia que crece cada año y prepara a los estudiantes para el futuro tecnológico.

Asimismo, la Copa Robótica Argentina se presenta como una iniciativa educativa que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM), con el objetivo de inspirar vocaciones, promover el talento y proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias para abordar los desafíos de sus comunidades y del mundo, formándolos como ciudadanos críticos, creativos y comprometidos.