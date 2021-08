La mujer pasó una odisea a la hora de vacunar a su hija, no le pidieron documentación médica y vio como vacunaban a chicos sin morbilidades ni situaciones de riesgo. (Gabriela Hernández)

El martes Ministros de Salud y otras autoridades de las provincias destacaron el inicio de la vacunación contra el coronavirus para adolescentes con situaciones de riesgo. Fue algo «emotivo, singular e histórico» dijeron, sin embargo en Salta se estarían cometiendo serias fallas.

Florencia Montovio, referente de la Red Federal de Familias Vacuna-me Chicos en Riesgo, y mamá de Milagros, de 13 años, diagnosticada con displasia osea matafisiaria, contó lo siguiente: «Teníamos turno a las 10.45, voy al principio de la fila y digo que vengo a la vacunación de menores y me dicen que haga la fila, me tomé el trabajo de preguntarle a cada madre y padre a qué hora tenían turno y toda la fila tenía a las 10.45. Así que me puse al final de la fila y cuando logramos entrar estaba toda la gente junta adentro, después estuvimos en el hospital en un pasillo no tan grande y le digo a la que estaba en mesa de entrada porque ponen a esta gente junta y me responde que ‘es porque se da un rango de horario aproximado’ y le digo estos son todos chicos de riesgo no es cualquier persona con un turno».

Y continuó “Cuando pasamos de esta fila en una mesita te van tomando los datos y los ingresan en papel y en computadora, como es menor me pedían la edad, mi documento, me preguntaron si tiene alguna discapacidad o enfermedad base, le digo que si de tipo ósea, acá está el certificado y me dice no no, solo te pedían DNI, no tomaban las órdenes de los médicos, toda las mamis con las órdenes porque para cualquier vacuna de la tierra vas con una orden médica, nadie vacuna a un chico sin orden médica y hablo de la salita y vacunatorios privados, nadie hace nada sin una orden de un médico, habló de legales, orden no pedían, certificado de discapacidad tampoco, cuando miro la planilla que tenían de 20 chicos menores inscritos delante de mí, 6 no tenía ni enfermedad, ni comorbilidad, ni discapacidad, ni nada, el casillero tachado, y pregunto de esto que completas de mi hija, estos casilleros de estos 6 chicos no dice nada y no me dijeron nada, le pregunte si los dejan pasar así sin nada y me dicen que ‘adentro te van a pedir los papeles’, pero adentro te saludan y no te piden nada÷ dicen dame el documento y te vacuno. un descontrol, entonces estos 6 chicos están ocupado el lugar de chicos con discapacidad».

«Nos acaba de decir que nosotros no estamos vacunando a los hermanos porque las vacunas son para los chicos de riesgo y nos acaban de confirmar que hay un grupo de un colegio, de una camada de 13 años que se fueron a vacunar todos con el documento, chicos sanos», denunció.

“Los padres de estos chicos no están sanos, no entiendo como un ser humano puede ser tan ostentoso de ocupar el lugar de un chico de riesgo y llevar a su hijo a vacunarse en estas circunstancia», manifestó.

“Pedimos la vacuna para los chicos que tienen el CUD (Certificado Único de Discapacidad) o comorbilidades, enfermedades de riesgo como asma, diabetes”, explicó Florencia Montovio.