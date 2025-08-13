Urtubey: Milei “está recortando la Argentina con argentinos adentro»

A través de un hilo en X, Juan Manuel Urtubey, precandidato a senador por Fuerza Patria, dio a conocer sus propuestas para las elecciones de octubre.

En anticipación a las elecciones nacionales del 26 de octubre, Juan Manuel Urtubey, precandidato a senador nacional, presentó su plataforma política a través de un hilo en la red social X. En un intento de diferenciarse de otros políticos, Urtubey declaró que su enfoque se basa en la escucha activa en lugar de la confrontación, afirmando: «No se trata de gritar más fuerte. Se trata de escuchar mejor».

Urtubey criticó fuertemente la gestión del gobierno nacional, argumentando que las políticas implementadas no solo están reduciendo el tamaño del Estado, sino que están afectando negativamente a los ciudadanos argentinos. Según Urtubey, el gobierno «no está recortando al Estado, está recortando la Argentina con argentinos adentro».

Entre sus principales propuestas, Urtubey destacó su compromiso con la defensa de los jubilados, el impulso a la ciencia y el conocimiento, y el fomento del trabajo y la producción. Un punto central de su plataforma es la reforma de la coparticipación, con el objetivo de asegurar que «cada peso de IVA que pagan los salteños vuelva a Salta». Estos fondos estarían destinados a financiar proyectos cruciales como la mejora de rutas, escuelas y hospitales, así como a brindar asistencia a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Urtubey expresó su motivación para llegar al Senado, afirmando que busca defender un país federal donde se garanticen los derechos de todos los ciudadanos y donde el Estado esté presente en cada rincón del territorio nacional. También, criticó la centralización de decisiones en Buenos Aires, argumentando que esto lleva a una situación en la que «desde un escritorio en Buenos Aires deciden qué vidas valen y cuáles no».