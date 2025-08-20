Autoridades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y de SAETA mantuvieron una reunión para avanzar en la redacción de un nuevo convenio que actualice y fortalezca el acceso al Pase Libre Estudiantil, beneficio que impacta en miles de jóvenes del área metropolitana.

El encuentro, encabezado por el rector de la UNSa, Miguel Nina, y el presidente de SAETA, Claudio Mohr, tuvo como objetivo garantizar la gratuidad no solo para los estudiantes regulares, sino también para quienes se encuentran en etapas avanzadas de sus carreras, en instancias de prácticas profesionales o de elaboración de tesis.

Durante la mesa de trabajo se delinearon distintos ejes que se buscan incorporar en el nuevo acuerdo interinstitucional, como la definición de criterios claros de acceso al beneficio, la inclusión de estudiantes en etapa de prácticas y tesis, la vigencia del pase y sus condiciones de renovación, así como mecanismos de validación académica en línea y el cumplimiento de las pautas establecidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte.

Las autoridades destacaron la importancia de mantener un proceso de renovación ágil, que cada año se realiza con mayor autonomía y sin necesidad de trámites presenciales.

Además de Nina y Mohr, estuvieron presentes la vicerrectora de la UNSa, María Rita Martearena; el secretario general, Cr. Alberto Mariscal; el secretario de Bienestar Universitario, Luis Portelli; y la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles, Mariana Tapia.

Por parte de SAETA participaron el coordinador de Gerencias, Miguel Ángel Sosa, y otros funcionarios de la empresa.

En el encuentro se abordaron inquietudes de distintas áreas académicas y de bienestar estudiantil con el objetivo de establecer un marco justo que contemple la diversidad de trayectorias de la comunidad universitaria. Tanto desde la Universidad como desde la empresa de transporte se resaltó la voluntad de garantizar que el Pase Libre se mantenga como un derecho efectivo para quienes realmente estudian, al tiempo que se busca mejorar los mecanismos de control y administración del beneficio.