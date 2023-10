El taller se llama “Las cosas y las voces, cómo hacer que los objetos cuenten historias desde la descripción y el testimonio”. Conocé cómo inscribirte.

El Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSa), en el marco del Programa de Comunicación de la Ciencia “Ciencia que viene de esta tierra”, organiza un taller y una charla de la que pueden particiar directores de proyectos, docentes, investigadores, becarios, estudiantes y graduados, con lugar de trabajo en la UNSa.

El periodista, escritor y docente universitario Mtr. ROBERTO HERRCHER (Universidad Alberto Hurtado, Chile), estará en la UNSa el miércoles 11 de octubre próximo. El taller es de manera presencial y sin arancel:

1) TALLER: “Las cosas y las voces, cómo hacer que los objetos cuenten historias desde la descripción y el testimonio”, Instituto Luis Emilio Soto (Facultad de Humanidades), de 10 a 14 horas. Con cupo limitado de inscripción.

Inscripciones, acá.

2) CONVERSATORIO PARA INVESTIGADORES: “Periodismo narrativo: cómo contar el medio ambiente y la ciencia desde la imagen y la palabra: fotografía, pie de foto y foto-historia”, Aula 113 (Bolivia 5150), de 16 a 18 hs. Sin cupo de inscripción.

Link de inscripción:

Posteriormente, se entregarán certificaciones.

Informes: vicepresidencia@ci.unsa.edu.ar

BIODATA:

ROBERTO HERRSCHER. Periodista, escritor, profesor de periodismo. BA en Sociología, Universidad de Buenos Aires. Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Periodismo por Columbia University. Académico de planta de la Universidad Alberto Hurtado de Chile donde dirige el Diplomado de Escritura Narrativa de No Ficción. Director de la colección Periodismo Activo de la Editorial Universidad de Barcelona, en la que se publica Viajar sola, director del Premio Periodismo de Excelencia y editor de El Mejor Periodismo Chileno en la Universidad Alberto Hurtado y maestro de la Fundación Gabo., Nueva York. Es autor de Los viajes del Penélope (Tusquets, 2007), publicado en inglés por Ed. Südpol en 2010 con el nombre de The Voyages of the Penelope; Periodismo narrativo, publicado en Argentina, España, Chile, Colombia y Costa Rica; y de El arte de escuchar (Editorial de la Universidad de Barcelona, 2015). En septiembre de 2021 publicó Crónicas bananeras (Tusquets) y su primer libro colectivo, Contar desde las cosas (Ed. Carena, España). Sus reportajes, crónicas, perfiles y ensayos han sido publicados The New York Times, The Harvard Review of Latin America, La Vanguardia, Clarín, El Periódico de Catalunya, Ajo Blanco, El Ciervo, Lateral, Gatopardo, Travesías, Etiqueta Negra, Página 12, Perfil, y Puentes, entre otros medios.