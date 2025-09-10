Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada fueron hasta la cárcel… perdón, hasta el departamento donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner para sacarse una foto de campaña.

En un tuit, el candidato de Fuerza Patria escribió: «Unir fuerzas por Salta. Unir fuerzas por la patria. Unir fuerzas por nuestro pueblo. Nada se construye con odio. Mucho menos un país. Unamos fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados».

Era eso o sincesarse y decir que vuelven para recaudar más. Quizá, entonces, Urtubey podría comprarse una plancha o pagarle a alguien para no ir con una camisa así.