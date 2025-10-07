El grupo La Orquesta del Titanic repone esta obra que promete mantener a los

espectadores al borde de sus asientos con su intrincada trama y actuaciones

cautivadoras.

Esta intrigante historia policial se presentara el próximo sábado 11 de octubre a las

21:30 hs. en 855E , ubicado en Av. Entre Ríos 855 – Salta Capital

La obra está dirigida por el talentoso dramaturgo tucumano Pablo Parolo.

«Una Visita Nocturna» nos sumerge en una trama de misterio y suspenso: la aparición

del cadáver de una joven conduce a un investigador a la casa de un conocido

empresario salteño. Allí, en medio de una celebración familiar, la tensión y el enigma

estallarán entre cuatro paredes, llevando al público hacia un desenlace atrapante.

El elenco está conformado por:

Luis Caram:

El Inspector

Rodolfo Elbirt:

Eduardo

Roxana Lugones:

Mabel

Noelia Gana:

Claudia

Ignacio Nuñez:

Guido

Sophia Herrera Medina:

Ella

Noah Scichili en el personaje de Arturo

Destacados actores y actrices salteños.

La asistencia de dirección está a cargo de Agus Caram.

Las entradas ya están a la venta.

• Obra: Una Visita Nocturna

• Género: Policial

• Lugar: 855 E – av. Entre Ríos 855 – Salta

• Entradas: Anticipadas con descuento hasta el dia viernes $12.000 –

-En puerta 1 hora antes de la funcion: $15.000

-Promo 2×1 para estudiantes y jubilados

• Para más información contactar a Roxana Lugones: 387-5033324

• Instagram: @unavisitanocturna

¡No te pierdas la oportunidad de vivir una noche de misterio y emoción con

«Una Visita Nocturna”.