El grupo La Orquesta del Titanic repone esta obra que promete mantener a los
espectadores al borde de sus asientos con su intrincada trama y actuaciones
cautivadoras.
Esta intrigante historia policial se presentara el próximo sábado 11 de octubre a las
21:30 hs. en 855E , ubicado en Av. Entre Ríos 855 – Salta Capital
La obra está dirigida por el talentoso dramaturgo tucumano Pablo Parolo.
«Una Visita Nocturna» nos sumerge en una trama de misterio y suspenso: la aparición
del cadáver de una joven conduce a un investigador a la casa de un conocido
empresario salteño. Allí, en medio de una celebración familiar, la tensión y el enigma
estallarán entre cuatro paredes, llevando al público hacia un desenlace atrapante.
El elenco está conformado por:
Luis Caram:
El Inspector
Rodolfo Elbirt:
Eduardo
Roxana Lugones:
Mabel
Noelia Gana:
Claudia
Ignacio Nuñez:
Guido
Sophia Herrera Medina:
Ella
Noah Scichili en el personaje de Arturo
Destacados actores y actrices salteños.
La asistencia de dirección está a cargo de Agus Caram.
Las entradas ya están a la venta.
• Obra: Una Visita Nocturna
• Género: Policial
• Lugar: 855 E – av. Entre Ríos 855 – Salta
• Entradas: Anticipadas con descuento hasta el dia viernes $12.000 –
-En puerta 1 hora antes de la funcion: $15.000
-Promo 2×1 para estudiantes y jubilados
• Para más información contactar a Roxana Lugones: 387-5033324
• Instagram: @unavisitanocturna
¡No te pierdas la oportunidad de vivir una noche de misterio y emoción con
«Una Visita Nocturna”.
El grupo La Orquesta del Titanic repone esta obra que promete mantener a los