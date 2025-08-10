Rubén Barroso, titular de la delegación Cafayate del Instituto Nacional de Vitivinicultura, intentó responsabilizar a empleados de menor rango por el traspaso ilegal de 56.200 litros de vino a favor del empresario Diego Valsecchi. Para los denunciantes, se trata de una “burda maniobra” que revela hasta qué punto la corrupción impregna la función pública. El caso, a punto de llegar a juicio, sigue envuelto en el silencio del INV nacional.

En el mundo del delito sofisticado, culpar al último eslabón de la cadena suele ser el primer recurso de defensa. Y en Cafayate, tierra de vinos finos y relatos idílicos sobre la “cultura del terruño”, ese guion se interpretó con una pulcritud digna de manual. Rubén Barroso, hasta hace poco jefe de la delegación local del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), compareció ante la justicia por su presunto papel en el traspaso irregular de 56.200 litros de vino que, de un día para el otro, dejaron de pertenecer a la bodega Alto de San Isidro para aparecer mágicamente a nombre del empresario Diego Valsecchi.

Su estrategia: señalar con el dedo a empleados rasos del organismo, como si semejante operación —que requiere claves, jerarquías y controles específicos— pudiera ser obra de un administrativo aburrido en su escritorio. El abogado de la parte denunciante, Bernardo Cima, no tardó en despacharse con una frase lapidaria: “Es una maniobra burda. El único con facultades para realizar ese tipo de transferencias era Barroso”.

El dato es clave. Porque lo que se investiga no es un descuido burocrático, sino una operación digital concreta, ejecutada desde una computadora oficial, con la bendición de la firma de quien debía garantizar que las reglas se cumplieran.

Las piezas listas para el juicio

La causa penal por el robo del vino ya tiene tres nombres estampados en el expediente: Rubén Barroso, Rosa Semke y Diego Valsecchi. Según Cima, todos ellos ya declararon y ejercieron su defensa, y con el cierre de las testimoniales a empleados del INV, “estarían dadas las condiciones para elevar la causa a juicio”.

En paralelo, un frente civil busca el cobro de la bodega vendida y nunca pagada, mientras que el proceso penal se concentra en el desfalco líquido y embotellado. Lo que no se recuperará nunca —según el propio Cima— es el producto: “Nunca vamos a recuperar ese vino. Entre lo que se robó había Barbera 2017, un producto valioso, y ya no estaba cuando se hicieron los allanamientos”.

La evaporación del vino antes de que llegara la justicia no es una metáfora: es la radiografía de un sistema donde el tiempo siempre corre a favor del infractor.

El INV nacional, mirando para otro lado

Si algo agrega un sabor rancio a esta historia es la pasividad del INV a nivel nacional. Ni sumarios administrativos, ni auditorías, ni siquiera una respuesta a los pedidos de información de la parte denunciante. Han pasado más de cuatro años desde que se destapó el caso, y lo único que parece haberse movido fue la carrera laboral de Barroso, quien se jubiló recientemente, sin sanción alguna.

“La impunidad con la que se manejó la delegación del INV Cafayate es alarmante. Barroso parece haber sido premiado en vez de sancionado”, resumió Cima.

Ese silencio institucional no es un descuido: es un escudo. Porque mientras el INV se declara ausente, el mensaje que se proyecta es claro y peligroso: en ciertos despachos, la lealtad no es hacia la ley, sino hacia la corporación interna.

La historia que el vino no puede tapar

Para entender cómo se llegó a este punto hay que volver al inicio. Entre 2016 y 2017, Valsecchi adquirió el 98,85 % del predio donde funcionaba la bodega de Alto de San Isidro. La empresa original conservó un pequeño porcentaje y siguió usando las instalaciones para producir vinos propios, con el respaldo de registros oficiales ante el INV.

Pero quedaba un remanente incómodo: más de 56.000 litros de vino almacenados en la bodega y debidamente inscriptos a nombre de Alto de San Isidro. Valsecchi no sólo bloqueó su retiro, sino que, con la ayuda de Rosa Semke —técnica enóloga y pareja de Barroso— y del propio Barroso en su rol de funcionario estatal, logró que los registros oficiales transfirieran la titularidad del producto a su favor.

No hubo inventario formal, ni baja administrativa, ni conformidad de las partes. Sólo un movimiento de teclas en la base de datos del INV, suficiente para que el vino cambiara de dueño… y de destino.

De la sustentabilidad al saqueo digital

Valsecchi, que en ferias y entrevistas se presenta como adalid de la vitivinicultura biodinámica, con discursos sobre la “conexión entre la tierra y el cielo”, hoy enfrenta la incómoda tarea de explicar por qué su bodega Ritmo Lunar se benefició de un fraude administrativo. Semke, su socia en la bodega y pareja del jefe local del INV, figura como el puente operativo que llevó el trámite hasta la pantalla de Barroso. Y Barroso, el garante de que el Estado sirviera de herramienta para consolidar el saqueo.

Lo que en el expediente judicial se llama “apropiación indebida” y “falsificación registral” en el mundo real se traduce en una pérdida millonaria para la víctima y en un antecedente gravísimo para la institucionalidad del sector vitivinícola.

Un patrón que se repite

En Cafayate, el caso no sólo evidencia una estafa entre privados. Muestra cómo las relaciones personales e institucionales pueden colapsar la frontera entre lo público y lo privado. Funcionarios que operan para empresas de sus allegados, organismos que se ausentan cuando deberían sancionar, y un aparato judicial que avanza al ritmo de la evaporación del vino robado.

Cuando el caso llegue a juicio —si llega—, lo que estará en debate no será sólo la propiedad de un lote de Barbera 2017. Será la pregunta incómoda de siempre: ¿qué tan profundo está permitido hurgar en las bodegas del poder antes de que alguien cierre la puerta?