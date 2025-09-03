La diputada Mónica Frade criticó duramente a su par salteña por no estar presente en la reunión de la comisión de Libertad de Expresión, que analizó el pedido del gobierno para allanar las casas de dos periodistas.

La comisión de Libertad de Expresión, que preside Emilia Orozco, se reunió ayer para tratar el pedido del gobierno nacional de allanar los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. La gran ausente fue la propia Orozco, quien subió horas antes un video desde Iruya en el que habla con burros y les pide «levantar un piquete».

La diputada nacional Mónica Frade se mostró muy crítica con su par salteña por su ausencia en la Comisión. Según Frade, la legisladora no fue a trabajar porque está «corriendo burritos en Iruya», una zona de la provincia donde está haciendo campaña para su candidatura a senadora nacional.

En la reunión estuvieron presentes los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes fueron señalados por el gobierno por haber difundido los audios de Karina Milei, secretaria general de la presidencia, que destaparon el escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Al respecto, el vicepresidente de la comisión, Cristian Castillo, expresó: “Hace un año que no se convoca formalmente a esta comisión. Nunca obtuvimos respuesta pese a los múltiples pedidos. Hoy la gravedad de la persecución judicial contra periodistas nos obliga a reunirnos»