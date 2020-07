En Salta, el proceso de recolección, traslado, barrido y disposición final de los residuos cuesta $1.000.000.00 anuales, esto implica entre el 25 y el 27% del total del presupuesto municipal. A su vez la Municipalidad no está dejando trabajar a recicladores. (Guadalupe Macedo)

Así lo comentó Arnoldo Tonini Secretario de Ambiente. El próximo vencimiento del contrato con la Agrotecnica Fueguina llevó al análisis de las condiciones del servicio de higiene para que sean acordes a la crisis sanitaria de la ciudad.

La ciudad de Salta ha dejado de lado la cuestión ambiental hace más de 20 años. El servicio de higiene de la ciudad ha sido tercerizado por el estado municipal hace décadas. Es un servicio esencial por lo que no puede dejar de ser prestado y regulado por el estado. «El gran principio rector es la salud pública, que está detrás de la recolección y disposición final de los residuos sólidos pero hay otra cuestión vinculada a la salud pública que es la cuestión ambiental que lamentablemente ha sido dejada de lado por más de dos décadas, hemos perdido 2 décadas de impactos ambientales negativos a raíz de un mal servicio de disposición final y nos estamos concentrando en el tercer eje que es la cuestión del costo» analizo en el programa “Pasaron Cosas” Lucas Seghezzo, ex director general de Protección Ambiental de Salta ente 1997 y 1999, doctor en Ciencias Ambientales e investigador del Conicet. Agrego, “El costo, si bien es importante tiene que estar en segundo plano”.

Agregó: “No es verdad lo que se dijo ahí, (en el estudio de TV) que no podemos usar tecnología de otros países porque es muy cara, porque ni siquiera en Estados Unidos o Europa se hace recolección diaria de los residuos sólidos. Nosotros que somos más pobres que Estados Unidos o Europa, gastamos mucho más en la recolección de residuos sólidos que en EE.UU. Nos están mintiendo, no es verdad que haya que hacer una recolección diaria ni 6 veces por semana, sino que ahí se está yendo todo el costo de la recolección y disposición final. No veo la lógica detrás de esto. Estamos pagando una enormidad por la recolección y estamos haciendo mal la disposición final” describió Seghezzo.

Un problema importante para la ciudad es el vertedero San Javier, el cual recibe los residuos de gran parte de la provincia. “En el año 2019 ingresaron al vertedero San Javier 231468,24 toneladas de residuos, de las cuales, casi un 80% fue de la empresa Agrotécnica fueguina y la municipalidad de Salta” Según los datos brindados por el estudio Segovia&Asociados.A la vez recibe desechos de los municipios de: La Caldera, Vaqueros, San Lorenzo, Cerrillos, La Merced, y Campo Quijano lo cual representan un 13%. y el 9% es de otros proveedores como comercios, industrias, y otras empresas dedicadas al servicio de recolección. Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2020 se registra una variación porcentual significativa respecto del mes anterior, siendo sus variantes -2,45%, -10,27%, y -18,07%. Esto indica un desplome en la generación de residuos producto de la cuarentena.

La recolección de basura y el saneamiento de la ciudad se ha constituido a lo largo de las décadas como un negocio, el concejal Fernando Ruarte en el debate del programa “Pasaron Cosas” comento: “lo que no se está cumpliendo es con la disposición final de la basura. Aquí hay muchos problemas ambientales creados por los líquidos que despiden los lixiviados, no hay membrana en las trincheras y no se han cumplido muchas cosas por parte de la empresa Agrotecnica Fueguina”.

Recicladores

En Salta, se recicla por día “200 toneladas por día de material” según José Bergese reciclador que trabaja en la empresa Eco Norte en radio Dinamo. Mientras que el resto de la basura se acumula en los depósitos de basura de la provincia. Desde el gobierno municipal se implementó hace 9 años el programa “Separemos Juntos” que buscaba que se separen los residuos desde los hogares, pero solo funciona en 16 barrios de los 350 que hay en la ciudad. Según un informe preliminar de una auditoría ambiental realizado por la ingeniera química Gloria Plaza por pedido del Consejo Deliberante, se detectó que del 1 al 5% de los materiales separados eran comercializables y el resto de los desechos eran depositados en el vertedero San Javier.

Según la ordenanza N° 3276 entiende a la Disposición Final de Residuos como: “la reducción y/o eliminación de todas las basuras, con o sin recuperación previa de materiales. Las basuras peligrosas, patógenas, especiales y de espacios verdes serán sometidas a un tratamiento diferente al de las restantes, dado su origen y particularidades”. Por lo que el tratamiento de la basura no tiene la prioridad de recuperación de materiales lo que deja a quienes se encargan de la comercialización de la basura en el municipio con una remuneración muy baja y lo hacen en malas condiciones. Otra problemática que se presenta es que en este trabajo participan familias enteras, sin condiciones sanitarias necesarias, lo que violenta los derechos de los trabajadores y de los derechos de los niños.

La situación actual en donde los Recuperadores no pueden trabajar en el vertedero San Javier por disposiciones sanitarias para la prevención del COVID- 19. Benita Fernández, presidenta de una de las tres cooperativas de Recuperadores, diálogo con el programa televisivo “Pasaron Cosas” de Canal 2 de Salta donde manifestó que la Municipalidad no los deja ingresar a trabajar, «hoy por hoy no estamos trabajando en Vertedero San Javier, no estamos haciendo la separación o sea reciclando los residuos». Benita manifestó que la situación económica de las familias que viven de la recuperación de residuos hoy es crítica y a la vez no cuenta con condiciones para realizar de mejor manera su trabajo. Aseguró que: “167 familias trabajan y viven de la separación de residuos, pero actualmente la están pasando muy mal económicamente, para nosotros es un trabajo poder llevar el sustento a nuestro hogar». Antes de Emergencia Sanitaria, los recuperadores percibían entre $10.000, $12.000 a $20.000 por mes. El trabajo de las familias recuperadoras es cuidar el medio ambiente según Fernández.

El país actualmente tiene “150000 cartoneros que trabajan en basurales y en la calle sin derechos ni acompañamiento del Estado. Desde que asumió el Bergman venimos pidiendo la intervención de Ambiente para mejorar las condiciones de trabajo y así potenciar el trabajo ambiental que hacen los recicladores” afirma la Federación Argentina de Cartoneros, carreros y recicladores en un decreto en un comunicado que fue publicado en las redes sociales. No hay políticas públicas que otorguen recursos para fomentar el reciclaje de la basura local. Solo se logra recuperar un porcentaje de la basura por parte de trabajadores de la economía informal, quienes separan y reciclan la basura. En el municipio hace dos años que los convenios con las cooperativas “se encuentran caídos”, según el secretario de Ambiente Arnoldo Tonini.

En la Salta hay una ordenanza N° 15415 que regula el trabajo de los recuperadores, pero en la actualidad es necesario revisarla. “Hace unos años, los recuperadores, quedaron en el limbo porque nadie se hace cargo de su mantenimiento. Los recuperadores son actores muy importantes, pero hay que establecer cuáles van hacer las reglas para que funcione bien” comento la concejal Susana Pontussi.

De acuerdo a esta problemática, Aroldo Tonini indicó en el programa “Pasaron cosas” que el nuevo convenio con las cooperativas estará incluido en el nuevo contrato, los recuperadores serán integrados en el nuevo sistema y se regulara la nueva separación en origen. Así, los y las integrantes de las cooperativas se prevé que tendrán acceso a los residuos sólidos de todos los hogares de Salta ya que se otorgara una mayor partida presupuestaria. «Van a tener, en vez de 16 barrios de Separemos Juntos, solamente 3 días de la semana, van a tener los casi 400 barrios de Salta, 2 días a la semana de todo el separado para ellos». Adelanto que: “próximamente se van a firmar los nuevos convenios, que están hechos los seguros de vida para las 167 familias, los estudios médicos se están haciendo en el Hospital del Milagro y que cada recuperador tendrá credencial con código QR para monitoreado por sistema digital”.