Por Gabriela Hernández

La Casualidad es una localidad actualmente abandonada de la provincia de Salta, dentro del Departamento Los Andes, en la puna argentina, en cercanías al límite fronterizo con la República de Chile

El nombre Mina La Casualidad se utiliza de modo indistinto para mencionar tanto a la localidad como a la antigua azufrera «Mina Julia» que le dio origen.

La producción de azufre de «Mina Julia» comenzó el 10 de agosto de 1953 y finalizó en 22 de noviembre de 1979.

Desde entonces permanece abandonada y olvidada por muchos, menos por los hijos de los azufreros y los que defienden que a las riquezas de la Argentina las tienen que gozar los argentinos.

Un proyecto

Actualmente de la mano Martín Ayerbe y Daniel Parcero, se están llevando acciones para hacer realidad un proyecto que consiste en un plan de producción de la Mina Azufrera/Campamento Minero y creación de Yacimientos Mineros La Casualidad, todo enmarcado en la causa nacional.

Azufre para los hijos e hijas de los azufreros

Charlamos con Daniel Parcero, el periodista y escritor revisionista de la corriente de pensamiento conocida como izquierda nacional, el cual nos comentó algunos matices de La Casualidad.

Dice Parcero «La mina está en manos de Remsa para el gobierno provincial la casualidad ha sido entregada a remsa como autoridad territorial como una empresa con aporte estatal, Remsa es una sociedad anónima que más allá de que tenga un respaldo estatal es una sociedad anónima con vínculos muy estrechos con multinacionales radicadas fuera del país en Chile, en Perú, lo que deja lugar a que pueda pasar cualquier cosa con el producto mineral improductivo, el cual significa 70% de azufre sin explotar que está en un campamento abandonado, totalmente abandonado porque no hay una sola autoridad de Remsa en el territorio de la casualidad y no es que sea un testimonio mío porque alguien me lo contó, el 21 de noviembre del año pasado nosotros estuvimos presentes en la mina, cuando llegamos obviamente pudimos constatar que no había absolutamente nadie cuidando o custodiando el lugar, sin embargo,sí en sectores aledaños había movimientos, en otros lugares donde está el litio, donde está la mina de oro, etc., pero no en la azufrera que es un campamento abandonado donde estuvimos 3 días» y agregó «Esto es un anticipo, por decirlo de alguna manera de que detrás de todos los anuncios oficiales de que se va a reabrir la mina hay otros intereses porque es una sociedad anónima con intereses anónimos, no es otra cosa, entonces lo que nosotros proponemos es que, realmente, haya una reapertura, pero con una mirada nacional, con una mirada industrialista de corte nacional como la tuvo Perón en un momento en el que hizo que el estado se haga cargo de la mina, si en 1953 se pudo hacer, después de la década infame que dejó arruinado el país, se pudo recuperar la mina, se pudo extraer el 30% del producto bruto en los años entre 1941 y 1979, estando el 70% del producto bruto improductivo, ¿Cuantos años de trabajo podría haber entonces para argentinos, para gente radicada en la zona, para los hijos de los azufreros? Que sus padres dieron la vida en ese lugar con un sentido patriótico, ¿Por qué no se puede convocar a las Pymes? En lugar de estar haciendo guiños y negocios (que por ahí no conocemos en su verdadera dimensión) a las multinacionales ¿Por qué no se convoca a fabricaciones militares? No a Remsa».

Sobre el transporte de los productos remarcó «El producto de la mina, de la misma forma que se saca se puede transportar por los ferrocarriles a donde hace falta el azufre, por ejemplo en fabricaciones militares de ríos terceros y de Santa Fé» y agregó «entonces basta de chacharas gobierno salteño, bajen hacia la tierra y piensen en nacional, no piensen en los negocios, el negocio solo es para que al azufre lo exploten las multinacionales, se lo lleve afuera y se lo tengamos que comprar a precio dólar ¿Dé que estamos hablando?, esto nos preocupa. Espero que se puede reabrir la mina y que haya disposición de la ONG que contiene y suma a los hijos de las azufreras y azufreros, ellos quieren volver, pero en Remsa les dijeron que por ahí le podrían dar algún «barcito» para que una vez que se reabra la mina pongan un centro cultural, pero ¿Con qué moral les dicen esto a los hijos de los azufreros? Cuando sus padres y sus madres vieron extraer el primer azufre para la explotación nacional, hoy falta azufre en el mundo y como en aquella época del 40 y el 50, Argentina lo tiene enterrado, cuando falta azufre en el mundo y falta azufre en Argentina, pensemos en nacional, pensemos como argentinos, después veamos que podemos hacer porque si hay producción nacional hay posibilidad de exportar, el azufre es nuestro que no se equivoquen los gobiernos, aunque no se si se equivocan, vienen pensando en intereses oligárquicos»

Parcero finalizó diciendo un mensaje para el gobierno «Basta de mentiras el azufre es argentino y lo debemos explotar los argentinos».

Analizando lo que pasa con La Casualidad y el litio entre otras cosas, podemos llegar a la conclusión de que a los salteños nos duermen para sacarnos las cosas con las que podríamos tener una mejor calidad de vida. Es hora de despertar y reclaman lo nuestro.