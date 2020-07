Esta nota podría tener varios títulos, porque son varias fotos que se fueron dando en un ambiente que no deja de llamar la atención. Algunos andan desubicados, perdidos, otros… se hacen.

Por Elvira Ameal Paredes

Una foto para empezar, es el ruido que hicieron las declaraciones del Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella sobre la digitalización de expedientes. Una de cal y una de arena. Nunca se sabe cuál de las dos es la buena, dice el versito. Lo cierto es que el Defensor luego de estar casi presidiendo la presentación de un programa de modernización y Justicia ágil, declaró en el programa Día de Miércoles, que como en Salta hay barrios sin agua, no le parecía oportuno el gasto en modernización. Esto sería algo así como pedir que los aviones no vuelen porque hay gente que no tiene plata para el pasaje. Parecer ser que el tema de la digitalización causa miedo en el Poder Judicial, mejor dicho en la Corte, y detrás de esa declaración de García Castiella hay mucho más cosas para contar. Esto empezó hace varios años, cuando el entonces ministro de justicia de la Nación Germán Garavano le dio un crédito a la Corte, sin obligación de rendir cuentas de unos $100.000.000 dicen algunos, otros dicen $80.000.000. Lo cierto es que con bastante ruido, el cortesano Fabián Vittar (encargado del área informática), inauguró un Data Center, de cuya utilidad ningún especialista puede dar fe. Lo cierto es que a esta altura, el expediente digital está en vía muerta, y nadie sabe si la plata está o no está. Si está ¿porqué no se lo instaló? ¿Si no está, en qué se la invirtió?

Otra foto. El tema inseguridad, ha empezado a preocupar al ciudadano común. Al desmadre absoluto de una policía que maltrata y comete atropellos al por mayor, ahora se suma una creciente ola de atracos en diferentes partes de la ciudad. El micro y macro centro, que más se parece a Kosovo que a Salta “la linda”, se convirtió en una suerte de sálvese quien pueda. Varios comerciantes se quejan de que a plena luz del día entran jóvenes con cualquier pretexto, y se roban lo que encuentran. Cabe aclarar que todo esto sucede mientras grupos de policías caminan por las veredas con el objetivo de vigilar que no se violen las normas de la pandemia. Un grupo comando entró a una vinoteca de la zona del Grand Bourg emulando las historias policiales de televisión y pronto se viralizó la filmación. Sobre llovido, mojado: los expertos dicen que se desarmó el Sistema de Emergencias 911, y que se desmantelaron los equipos. Ahora los datos, los distribuye la empresa Nubicom desde una antena que está ubicada en un cerro de la Caldera. ¿Será que Nubicom se hizo cargo de la famosa deuda de la que nunca más se habló? ¿O la deuda era sólo un verso para privatizar datos sensibles y controlar privadamente el accionar y la vida privada de los salteños y salteñas? Una situación de gravedad extrema.

Otra fotito más. Los asentamientos de San Calixto y Parque de la Vega ¿son ajustes de cuenta de punteros impagos que quedaron ofendidos después de la campaña? ¿Por qué no se resolvió la situación en plena pandemia, de esas familias hacinadas, donde entre el frío y el contagio pueden causar estragos? Hablando de vivienda, vamos a un negocio a otra escala social. Resulta que una de las tantas causas de lavado abiertas en Comodoro Py, apuntan a los desarrollos inmobiliarios en la provincia de Salta, más precisamente en el Valle de Lerma. A simple vista, no cierra la ecuación económica para que den ganancias tantos emprendimientos , ni mucho menos las millonarias inversiones monetarias invertidas en hacerlos. Ese dato parece que se le pasó al nuevo intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, porque además del varias veces abollado Manuel Cornejo, indefendible por chorro si los hay, se le suman otros personajes no menos importantes que el intendente también conoce pero no denuncia. Hay algunos que cantan una copla que dice: “si vas camino a Colón y te encuentras con un country, no te sorprendas hermano, que chorearon un montón y lavaron la platita, bien cerquita de El Encón.

Una última foto, ésta color sepia. Los integrantes del Focis o Fachizzz parecen que miran la realidad por cinemascope, de acuerdo a la antigüedad de cada uno. Es que se mandaron un Foro (bien podría ser un forro) en Zoom, para discutir la Reforma de la Constitución. Ni qué hablar de los invitados. La pregunta es ¿qué sabrán estar mirando? Nunca resultó tan inconveniente meterse en semejante quilombo, que puede terminar en cualquiera. La verdad si quisieran más protagonismo, podrían elegirla a la ex senadora Escudero como reina de la tercera edad o como dicen los chicos ponerse en modo pendejo, ya que fue muy impresionante escuchar las cosas que dijeron, cuando la gente se está quedando sin trabajo y sin poder para la olla, nadie sabe hacia dónde va la provincia, ni mucho menos que quieren hacer con ella. ¿No probaron con ubicarse en la palmera? Por ahora, seguro que no.