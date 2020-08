Según un gremio, la empresa estaría tratando de ocultar contagios usando a presuntos “sindicalistas” subvencionados por el Grupo Ruiz.

En un escueto y extraño comunicado, el Ingenio San Isidro dio a conocer que uno de sus empleados había dado positivo para Covid-19. En ese comunicado se asegura que se hicieron testeos a cuatro personas, tres arrojaron negativos. Sobre el infectado, dice que se contagió cuando fue a una médica.

La noticia no sorprendió ya que desde fines de marzo pasado el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI) alertó sobre los escasos recaudos y medidas sanitarias tomadas por los dueños del ingenio, poniendo en riesgo la salud y hasta la vida de los trabajadores.

No sorprendió, pero sí generó alertas.

El comunicado generó alertas, porque no lleva firma de persona alguna, está encabezado por los logotipos del ingenio y de una asociación autodenominada UTASI que sin contar con personería gremial legal se arroga la representatividad en términos sindicales de quienes trabajan para la empresa ZADAR S.A.

Otro aspecto insólito de la misiva es la vehemencia con la que ese verdadero anónimo intenta despegar a la patronal encabezada por el empresario Diego Ruiz del asunto, detallando que el contagio se produjo fuera de las instalaciones del ingenio a través del contacto cercano de una supuesta doctora de la que tampoco se revela dato alguno, con familiares del trabajador afectado.

Los comentarios preocupantes que recorren la localidad de Campo Santo, fuera y dentro del Ingenio San Isidro a partir de esta situación, sospechan sobre posibilidad de que los empresarios a cargo estén intentando ocultar lo que ocurre dentro de la empresa con el coronavirus “al menos hasta que termine la zafra” para no ver entorpecidas sus ganancias.

Al respecto, dirigentes del SOEASI pidieron “una investigación profunda e inmediata de la situación sanitaria dentro del ingenio por parte de las autoridades e incluso de la justicia.