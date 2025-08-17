Un libertario aplaudió su propio despido

En un video que rápidamente se volvió viral, un joven militante de Javier Milei confesó que lo despidieron… y que está de acuerdo. Según su lógica, achicar el Estado es tan necesario que, aunque le costara el trabajo, él lo celebra. Un acto de coherencia extrema o de masoquismo político, según quién lo mire.

El problema es que la motosierra no se detuvo en las oficinas públicas y también lo alcanzó desde el sector privado, víctima de la misma recesión que aplaude en nombre de la “libertad”. Como premio consuelo, le queda la satisfacción de ser un ejemplo viviente de que las políticas que defendió funcionan… para dejar gente en la calle.

Eso sí, entre despido y despido, alcanzó a quejarse por el ingreso de amigos y conocidos al Estado desde que La Libertad Avanza llegó al poder. Una especie de purga selectiva donde sobran los desconocidos, pero los amigos siempre encuentran escritorio.