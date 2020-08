La noticia internacional de la semana fue la detención de Steve Bannon por presunto fraude en la campaña para construir el muro con México durante la campaña electoral para la presidencia de Estados Unidos de 2016. El exasesor del presidente Donald Trump, fue sacado de un presuntuoso yate de 45 metros de largo, llamado Lady May, que se encontraba frente a las costas de Connecticut y arrestado debido a la acusación de que se apropió, junto a otras personas, de dinero de donantes que intentaban financiar la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos, convirtiéndose en el último (hasta el momento) de una larga lista de aliados del mandatario imputados de algún delito.

Los organizadores del grupo “We Build The Wall” (Construimos el Muro) se decían deseosos de ayudar al presidente a construir una barrera “grande y bella” en la frontera con México, promesa de campaña de Trump en 2016. Recaudaron más de 25 millones de dólares y se comprometieron a que el 100% del dinero se utilizaría en el proyecto. Pero, al parecer, gran parte del dinero fue a dar a los bolsillos de Bannon, que trabajó con Trump en la Casa Blanca y durante la campaña. Supuestamente, Bannon se quedó con un millón de dólares, de los que utilizó una parte para pagar en secreto al coacusado Brian Kolfage, fundador del proyecto, y para cubrir gastos personales.

Bannon se convirtió en el más reciente de una lista muy larga de asociados de Trump que han ido a juicio, entre ellos su ex primer director de campaña, Paul Manafort, su abogado, Michael Cohen, y su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn.

Después del arresto, Trump se distanció rápidamente de Bannon y el proyecto, declarando «Cuando leí de ello, no me gustó. Dije: esto es para el gobierno, no para particulares. Y me sonó a fanfarronería”. Respecto a recibir donaciones para la construcción del muro también Trump denunció públicamente que “estaba en desacuerdo con que se hiciera esta sección muy pequeña del muro en una zona complicada por parte de un grupo privado que recaudó dinero mediante anuncios. Sólo se hizo sólo para hacerme quedar mal”.