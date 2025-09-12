Por Félix González Bonorino

La paliza política

El domingo Javier Milei se llevó algo más que una derrota electoral: recibió una paliza política autoinflingida. Fue él quien nacionalizó la elección provincial. Fue él quien se puso al frente de la campaña. Y fue él quien salió corriendo de Lomas de Zamora, donde quedó inmortalizado el “brócoli” como verdura de la resistencia.

También se animó a desafiar al peronismo en Moreno… y fracasó.

Lo sorprendente vino después: el presidente apareció sereno, aceptando errores y prometiendo correcciones. Pero en la práctica no corrigió nada. Ratificó a todos los responsables de la derrota y armó una mesa política con los mismos nombres de siempre.

La crisis económica: el bolsillo no perdona

El pueblo vota con el bolsillo. Y el bolsillo está vacío.

Hoy, el único sector que crece es el petrolero y en menor medida el minero. Pero ambos dependen de importar bienes de capital en dólares, que no existen. El RIGI garantiza beneficios fiscales a empresas extranjeras, por lo que esas inversiones no dejan riqueza en el país: solo se llevan nuestros recursos.

Mientras tanto, la inflación vuelve a acelerarse en medio de la recesión. Para la gente común, eso significa un changuito cada vez más flaco en el supermercado y facturas imposibles de pagar.

La crisis financiera: sin dólares y con FMI

Argentina vive una crisis cambiaria crónica. Los dólares que produce la economía no alcanzan y el Gobierno recurre a préstamos externos.

Con un Riesgo País de 1100, el acceso a los mercados está cerrado. Solo quedan las migajas que pueda dar el FMI o el Tesoro de Estados Unidos.

Encima, se acerca el fin del carry trade: los fondos extranjeros que apostaron a las tasas en pesos empiezan a retirarse. Eso implica fuga de dólares y más presión sobre la economía.

La crisis moral: la impunidad en la mesa

Milei prometió terminar con la casta, pero en la práctica la consolidó. Los funcionarios cuestionados, los responsables de la derrota y los sospechados de corrupción siguen en la mesa chica del poder.

El famoso “3%” permanece como objetivo: enriquecerse a costa del Estado mientras el pueblo se empobrece.

La crisis política: derrota y desconfianza

La derrota electoral del domingo abre una crisis política que se suma a las demás. Mantener a los mismos armadores de listas perdedoras para las elecciones del 26 de octubre es insistir en la receta que ya fracasó.

Los votantes dieron una señal clara: la paciencia se agotó. El ánimo social no encuentra motivos para volver a confiar en un gobierno que hace culto de la crueldad hacia quienes menos tienen.

El mensaje del pueblo

A Clinton le dijeron: “Es la economía, estúpido”. En Argentina podemos traducirlo: “es el bolsillo, boludo”. El pueblo habló desde su realidad cotidiana: el sueldo que no alcanza, la mesa que se achica, la esperanza que se pierde.

Lo que vimos el domingo puede ser más que una derrota electoral: puede ser la compuerta que se abre para que millones de argentinos, en todas las provincias, rechacen un proyecto que los empobrece y los desprecia.

El futuro inmediato

Quedan 46 días hasta el 26 de octubre. El Gobierno intentará distraer y maquillar, pero la realidad golpea todos los días.

La elección del domingo fue un mensaje: el pueblo no celebra. El pueblo resiste.