Un detenido por el asalto piraña a remisero

El individuo acusado, en compañía de cuatro cómplices aún sin identificar, perpetró un asalto a un conductor de remís en el barrio Progreso el 16 de marzo, sustrayéndole dinero, documentos y objetos personales.

Este incidente se remonta al 16 de marzo, cuando el imputado solicitó un remís con destino al barrio Progreso. Al llegar al lugar señalado, el individuo, actuando con violencia, arrebató al conductor del remís la llave de su vehículo. Inmediatamente después, con la colaboración de otros cuatro hombres que aún no han sido identificados, procedieron a reducir al conductor, sustrayéndole una suma de dinero en efectivo, su documentación personal, diversas pertenencias y prendas de vestir que llevaba consigo.

Un factor clave en la investigación ha sido la captación de la secuencia delictiva por cámaras de seguridad ubicadas en la zona, estas grabaciones permitieron a las autoridades identificar al sospechoso y recopilar elementos probatorios suficientes para sustentar la imputación formal.

El fiscal Jovanovics a cargo del caso argumenta la necesidad de la medida de prisión preventiva basándose en varios factores críticos. Entre ellos, destaca los antecedentes penales del acusado por delitos de similar naturaleza, la carencia de un arraigo laboral y familiar estable, y el consiguiente riesgo procesal que implicaría su liberación. Este riesgo se manifiesta tanto en la posibilidad de que el imputado intente evadir la acción de la justicia, sustrayéndose del proceso judicial, como en la potencial obstrucción o entorpecimiento de la investigación en curso.

Asimismo, el fiscal ha señalado que el delito por el cual se investiga al imputado conlleva una pena mínima que excede los cinco años de prisión, lo cual, según la legislación vigente, imposibilita la aplicación de una condena de tipo condicional.

En la actualidad, la investigación continúa su curso, con el objetivo principal de recabar declaraciones testimoniales adicionales que permitan esclarecer los hechos en su totalidad y lograr la individualización y posterior aprehensión de los restantes coautores que participaron en el robo.