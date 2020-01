Entender que las responsabilidades de reproducción sexual son compartidas es un primer paso en la búsqueda de sociedades más equitativas.

Las estadísticas señalan aun hoy que la cantidad de mujeres que se someten a ligaduras de trompas redobla a la cantidad de hombres que deciden tomar su parte de responsabilidad y someterse a una vasectomía.

Un hombre decidió contar en Facebook su experiencia de una operación súper sencilla como lo es la vasectomía. Recibió miles de felicitaciones y compartimos su historia para que los hombres valientes se repliquen.

“Bueno les cuento hoy hace 3 años de que me sometí a hacerme la vasectomía. Decido contar mi historia tras los varones compañeros y amigos preguntarme siempre lo mismo.

Me preguntan por ejemplo:

Por qué lo hice?

Que es lo que cambia en la vida sexual.

Si duele?

Si sentís lo mismo.

Si largas semen.

Es tanta la falta de información que tienen los hombres que me llegan a preguntar cómo es que me sacan los huevos ( obvio que no me lo sacan jeje). Entre muchísimas preguntas más!!.

Bueno les paso a contar todo comenzó tras ser padre de una adolescente de 17 años y un niño de 9 y ser abuelo con 37 años de una bebé de 5 meses.

Mi mujer compañera amiga de más de la mitad de mi vida decidió hacerse la operación de ligamentos de trompas.

Ella y yo pensábamos iguales ya no queríamos tener más hijos.

La operación de ligamentos de trompas ya no es tan sencilla porque la recuperación es de unos 10 días en cama y más de 1 mes cuidándote de hacer fuerza y muchas tareas más, y muy dolorosa.

Me parece a mí que nosotros hombres si estamos decididos con nuestras parejas en algo debemos de pensar quien pasaría por menos problemas dolor o tiempo de internación.

#Primero: la operación es tan sencilla que te operas en la mañana y en la tarde ya estás de alta.

Solo cuidarte de no hacer peso durante 2 o 3 días y de 1 mes a 2 usando preservativos u otro método anticonceptivo hasta que desaparezcan por completo los espermatozoides de tu bolsa que proteje los testículos!!!

#Segundo : A nosotros no los cambia en absolutamente nada el placer en la hora de eyacular… es al revés estamos más relajados en el momento x.

#Tercero : el semen continúa igual de la misma forma lo que no tienes más son espermatozoides porque es interrumpida en la operación la salida de los espermas.

#Resumiendo yo creo que cuando las parejas toman esta decisión se debe de pensar bien quien debe de hacerse la operación…

Yo por experiencia recomiendo a los hombres, ojalá pueda haber ayudado algún varón si es que está pensando. Anímense que es super sencilla y 100% seguro luego del examen final que es que el semen debe de tener 0% de espermatozoides.