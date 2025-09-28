Uhhh!!! Urtu descubrió la pólvora

Juan Manuel Urtubey, exgobernador eterno de Salta y ahora candidato a senador nacional, sorprendió al mundo político con una declaración que dejó boquiabiertos a propios y ajenos: “Hacer una buena elección es salir primero”.

Sí, leyó bien. Ni Sun Tzu en El arte de la guerra, ni Maquiavelo en El Príncipe, ni Bielsa en una charla táctica se atrevieron a tanto.

La frase, que podría figurar en un manual de autoayuda para principiantes en el ajedrez, confirma lo que todos sospechábamos: en política argentina todavía quedan mentes capaces de iluminar lo evidente.

Fuentes cercanas al candidato aseguran que esta definición forma parte de una trilogía conceptual que incluirá pronto otras sentencias de alto impacto, tales como:

“Para ganar hay que tener más votos que el otro.”

“El que llega segundo no llega primero.”

“El que no juega, no gana.”

Con definiciones de este calibre, Urtubey promete una campaña llena de revelaciones. Quién sabe: tal vez mañana nos sorprenda diciendo que “el agua moja” o que “los lunes son el día después del domingo”.