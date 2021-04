Veronica Saicha dio detalles de la investigación.

Ayer cuatro trabajadores del Registro Civil de Salta fueron detenidos acusados de vender actas de matrimonio, de nacimiento y defunción.

Verónica Saicha, titular del Registro Civil, se desligó del escándalo y dio detalles de lo sucedido. “Con respecto a la situación vivida ayer que fue bastante traumática y desde acá ya había muchas denuncias. En las redes había gestores de partidas entonces bueno, desde la dirección, ante la denuncia de una ciudadana que le cobraron 1500 pesos por dos partidas y habiendo salido del organismo con un sello de tramite oficial, o sea que no se pagaba nada”, afirmó a Salta4400.

Verónica Saicha evitó hablar de los por menores de la investigación pero se mostró indignada con esta situación. “Hubo detenidos, pero sobre el tema del procedimiento de ayer no voy a hablar, porque es un secreto de sumario. Yo no sé más nada solamente lo que paso ayer, así que eso no puedo hablar y no puedo hablar sobre las personas porque tampoco sé cuáles fueron los pasos de la fiscalía para investigar”, expresó.

Por otro lado, la titular del Registro Civil aseguró que desconocía completamente lo que sucedía puertas adentro. “Yo ignoraba, esto es en el marco de la investigación, este organismo es vital para las personas por acá pasa toda la vida desde la inscripción del nacimiento, matrimonio, cambios de documentos, pasaportes… miles de tramites más”, afirmó.

“No podemos tener personas acá adentro que faciliten las actas para que se vendan afuera. No tengo a nadie para poder decir fue tal o tal persona, no tenía a nadie. Pero frente a la denuncia expresa de la ciudadana que había sufrido esto, este cobro ilegal de dos partidas con un sello de tramite oficial, no se pagó, pero la ciudadana pagó el acta, se inician las actuaciones”, concluyó Verónica Saicha.