Tránsito: Aumentaron los controles a las motos en toda Salta

Este miércoles por la mañana, en la Ruta 51, zona de San Luis, se realizó un operativo donde se controló la documentación, el uso de casco y las luces de los vehículos. Es destacable que, desde que comenzó la administración actual, ha habido una notable reducción en las infracciones relacionadas con la falta de uso de casco.

En esta oportunidad, el personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial ha puesto especial atención en las motos, vehículos que requieren un control exhaustivo debido a su alta participación en incidentes viales. Durante un operativo realizado en la zona de San Luis, específicamente en la Ruta 51, se verificó minuciosamente que los motociclistas cumplieran con las regulaciones vigentes: documentación en regla, uso obligatorio de casco y luces encendidas.

El secretario de Tránsito, Matías Assennato, resaltó los avances logrados desde el inicio de la gestión municipal. «Al comienzo de nuestra administración, observábamos con preocupación que solo 3 de cada 10 motociclistas utilizaban casco. Hoy, gracias a los esfuerzos realizados, hemos logrado que 7 de cada 10 conductores lo usen. Sin embargo, nuestra meta es ambiciosa: aspiramos a que el 100% de los motociclistas salteños tomen conciencia de la importancia de proteger su integridad física y cumplan con esta norma fundamental», explicó el funcionario.

Asimismo, desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se hizo hincapié en que el objetivo primordial de estos operativos es generar conciencia en la comunidad sobre la necesidad de respetar las normas de tránsito, no solo por el cumplimiento de la ley, sino por el valor intrínseco de la vida propia y la de los demás usuarios de la vía pública.

A su vez, las autoridades aseguraron que estos controles continuarán llevándose a cabo de manera sorpresiva y en diferentes ubicaciones estratégicas de la ciudad, con el fin de abarcar la mayor cantidad posible de motociclistas y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito en todo el territorio municipal.