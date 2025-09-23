Tragedia en el centro: Murió un obrero de 67 años

El fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, ha iniciado una investigación exhaustiva en torno al fallecimiento de un hombre de 67 años.

El incidente tuvo lugar este lunes, pasado el mediodía, en una obra en construcción situada en la calle Ituzaingó, en la ciudad. Inmediatamente después de tomar conocimiento del deceso del trabajador, el fiscal López Soto ordenó la intervención del personal de Criminalística del CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) en el sitio del suceso. El objetivo fue llevar a cabo todas las medidas de rigor necesarias para la recolección de pruebas y el análisis forense.

Asimismo, se dio intervención a la Unidad de Investigación UGAP (Unidad de Graves Atentados contra las Personas) para que colabore en las tareas investigativas complementarias.

El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia correspondiente, ya que este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera científica y precisa, la causa exacta de la muerte, lo cual es fundamental para el avance de la investigación y el esclarecimiento de los hechos.