Tolar Grande: Celebraron la 23° Ceremonia Nacional de la Pachamama

Hacia finales del 2002 la Municipalidad de Tolar Grande “Corazón de la Puna” realizó la primera ceremonia institucional en conjunto con la Comunidad Kolla

de la región, dejando lo que es hasta hoy, una Fiesta esperada durante todo

el año por turistas, visitantes y lugareños.

José Veronelli

El pasado 30 de agosto, a más de 5000 metros sobre el nivel del mar, Tolar Grande recibía el fuerte abrazo de Tata Wayra, con vientos de más de 120 km/h. Las condiciones climáticas y ambientales hacen de este lugar un pequeño valle casi al pie del Llullaillaco, y rodeado de atracciones turísticas tan exóticas como difíciles de visitar por los caminos.

Ya el 31 al mediodía Tolar recibió con un almuerzo y degustación de comidas andinas a todos los visitantes. Entre turistas, prensa, operadores turísticos y comunidad de tolar, disfrutaron de comidas y Tinkus que extendieron la alegría por todo el salón municipal. También se celebró el primer añito de vida del Ballet de Tolar Grande, responsables de la algarabía tinku y otras piezas de folklore.

El intendente, Carlos Villanueva, acompañado de su director de Cultura y Turismo Hugo Peyret, dieron la bienvenida a todos los presentes y destacaron la importancia de honrar a la Madre Tierra, sostener los principios y valores de la Comunidad Kolla y continuar creciendo como pueblo puneño.

Cerca de las tres de la tarde el viento empezó a ser el protagonista, agitando las banderas kolla, salteña y argentina. Se calcula que esa tarde penduló entre unos 80 a 100 km/h algo que no impidió para nada el inicio al Cierre de la Ceremonia de la Pachamama.

A 200 metros de la plaza principal de Tolar se encuentra el Macon, lugar donde cada año se honra a la Mama Pacha. Las autoridades municipales y de la Comunidad Kolla subieron pasadas las tres y media de la tarde para dar comienzo al corazón de la ceremonia, la ofrenda de todos los presentes a la Mama Pacha, que terminó pasadas las nueve de la noche, hora que descendieron al salón municipal dando cierre al pugio sagrado.

Entre agradecimientos se destacó el rol de las mineras que se establecieron ya hace unos años en el lugar, la presencia de turistas extranjeros y argentinos, y las empresas Catering de las Nubes y Willka Turismo, que formaron parte de la comitiva y proporcionaron el transporte.

La Cena contó con la música de Guitarreros, Los Diableros Jujeños, Virgilio Amarilla, Carnavaleros de la Puna, Nestor Saavedra y su bandoneón, solo por mencionar a algunos de los presentes. La fiesta se extendió hasta pasadas las cuatro de la madrugada, en un ambiente lleno de sonrisas, bebidas espirituosas, coca y amor.

Tolar cuenta con un refugio municipal que acogió a gran parte de los visitantes, además de una Hostería inaugurada en 2012, y muchas promesas de inversión para expandir la capacidad de pernocte, algo que beneficiaría enormemente a toda la región.

Las despedidas iniciaron a la mañana siguiente, con una promesa sostenida de volverse a encontrar. Mientras que algunos salteños viajaron 390 km, otros visitantes cruzaron más de 15.000 km para llegar a esta joya en medio de La Puna Salteña.

Con innumerables atractivos naturales, Tolar es un pueblo con un enorme potencial turístico y productivo por explotar. Sólo limitado por la infraestructura, una retirada anunciada del Estado Nacional y grandes dificultades por parte de la Provincia para hacerse cargo de las rutas, todos los pueblos atravesados por la Ruta 51 son en definición, gigantes dormidos.