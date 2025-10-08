Todo sube: Anuncian aumento en el estacionamiento medido

En respuesta a esta solicitud, se les recordó a los permisionarios que se encuentra vigente la ordenanza que regula los incrementos semestrales, estableciendo un marco claro para la actualización de las tarifas.

El año pasado, el Concejo Deliberante introdujo modificaciones significativas a la Ordenanza 12.170, la cual establece el marco regulatorio para el costo del estacionamiento medido en la ciudad. Estas modificaciones respondieron a diversas necesidades y demandas de los ciudadanos.

Por un lado, se habilitó el cobro del estacionamiento medido a través de billeteras virtuales, una solicitud recurrente de los vecinos que buscaban mayor comodidad y modernización en el sistema de pago. Esta medida facilitó el acceso al servicio y agilizó las transacciones.

Además, se implementaron cambios en la política de aumentos de la tarifa ya que se estableció que los incrementos en el costo del estacionamiento medido deben aplicarse cada seis meses, brindando mayor previsibilidad y transparencia a los usuarios.

Gracias a esta nueva regulación, en lo que va del año se ha aplicado un único incremento en la tarifa del estacionamiento medido, que pasó de $500 a $600 pesos en la primera mitad del año. El segundo incremento está programado para fines de este año, cumpliendo así con lo establecido en la ordenanza.

Un grupo de permisionarios del servicio de estacionamiento medido solicitó una reunión con el concejal Gonzalo Nieva, quien los recibió en su oficina privada. Durante este encuentro, los permisionarios plantearon verbalmente la necesidad de aplicar un nuevo incremento a la tarifa del estacionamiento medido, argumentando diversas razones económicas y operativas.

Si bien hasta el momento los permisionarios no han presentado una solicitud formal ante el cuerpo deliberativo, no se descarta que en los próximos días ingrese un pedido formal para reconsiderar la tarifa del estacionamiento medido. Este pedido deberá ser analizado y debatido por los concejales, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes involucradas.