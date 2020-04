Policías de Salta fueron a visitar a los wichis para “concientizarlos sobre la pandemia”

Todo mal en esa foto. Esa imagen, incluso, desmiente el parte de prensa. Y con todo mal no nos referimos al hombre que sostiene un cartel al revés, sino al policía, que claramente no sólo no está manteniendo el metro de distancia, sino que además está tocando en la espalda a los integrantes de las comunidades, sin guantes, algo que ya todos sabemos que no se debe hacer: no puede haber ni un apretón de manos.

El parte de prensa señala que “La Policía trabaja intensamente en el norte provincial en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Se concientizó en lengua wichi a más de 90 comunidades originarias de los municipios de Tartagal, Embarcación, Aguaray, General Mosconi, Santa Victoria Este, entre otros”.

Acota: “Concientizan mediante mensajes traducidos a la lengua wichi y videos instructivos sobre las medidas preventivas ante la pandemia del coronavirus”.

Por supuesto que los pitufos también aprovecharon para recalcarles que no pueden circular, como si quienes viven en esos parajes se pasaran todo el día en el shopping.

“Autoridades policiales se reunieron también con caciques para que contribuyan en mantener a las comunidades informadas sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Gobierno Nacional y sus excepciones; y el control que realiza la fuerza provincial para dar cumplimiento al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Cabe destacar, que el DNU contempla que los ciudadanos sólo pueden circular para abastecerse de alimentos y medicamentos; o ante algún requerimiento médico; y que hay un grupo de exceptuados que pueden hacerlo con la correspondiente autorización”, concluye el parte.

¿Había necesidad de esto? La ministra de Salud, Josefina Medrano, había dicho que la gran ventaja de las comunidades era que estaban aisladas y que por eso era improbable que les llegara el covid-19. ¿Hace falta que los policías estén yendo?