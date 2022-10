Con la presencia de miles de mujeres y disidencias se llevó a cabo el 35° Encuentro Plurinacional en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel en San Luis.

Por Andrea Sztychmasjter

Momentum, movimiento, movere, mover. Un moverse colectivamente llevó a que miles de mujeres y disidencias se movilicen el pasado fin de semana a San Luis para participar de uno de los más masivos espacios de discusión política de los movimientos de mujeres del país. Allí donde cada una importa, donde se intentan borrar las jerarquías y donde la voz de todas es imprescindible. Donde cada una tiene algo interesante que decir, donde se comparten experiencias de vidas y trayectorias personales de búsquedas para pararse frente a un sistema patriarcal inmiscuido y aun diseminado.

– “A los hombres nos dijeron que no salgamos este fin de semana”, comenta un taxista de la localidad de La Punta en San Luis.

Y es la muestra de cómo una campaña del miedo basada en generar temor a habitantes ante la llegada de lxs participantes -que después será desmentida por los mismos puntanos- se buscó instalar por los sectores religiosos y más conservadores que lo hacen en cada provincia en donde se realizan los Encuentros.

Después de dos años interrumpido por la pandemia de coronavirus fue el primero que se realiza con la ley de interrupción voluntaria del embarazo en vigencia, tras décadas de estrategias colectivas. El documento de inicio empezó con la defensa del cambio de nombre, ante ello algunos sectores feministas no acordaron con esa modificación, por lo que realizarán otro Encuentro el mes próximo también en San Luis.

Mary mary

Con una ceremonia ancestral y al grito de «Marichi wew», voz indígena Mapuzungun que significa «diez o mil veces venceremos”, inició el acto de apertura en el predio de la ex Cerámica donde ni el viento chorrillero ni la tierra del lugar impidieron un masivo acto con la presencia de cientos de delegaciones. Posteriormente se llamó a silencio «como principio sanador», mientras alrededor de una fogata se produjeron oraciones para pedir protección.

El discurso de apertura, leído por partes por la Comisión organizadora, se refirió al cambio de nombre, señalando que “lo que no se nombra no existe” “plurinacional y con las disidencias” porque, “quienes habitamos este territorio, somos indígenas, originarias, marronas, negras, migrantes. En particular en los debates sostenidos durante los talleres y asambleas, en las escuelas, en las calles y en las plazas de Resistencia, Trelew y La Plata, interpelamos nuestra manera de nombrarnos. No es sólo un nombre, es la potencia de la lucha de nuestres hermanes indígenas originaries, de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binaries”.

Desde el escenario se escucharon las voces de las mujeres kurdas y se nombró a las víctimas de las violencias machistas de la provincia, se denunció la explotación laboral, los crímenes ambientales y las persecuciones políticas y judiciales. Estuvo presente también Yamila Cileone, la mamá de Guadalupe, niña de San Luis desaparecida hace más de un año.

“Quiero sumar mi lucha personal que es la búsqueda de mi hija Guadalupe Belén Lucero raptada el 14 de junio de 2021. La lucha que hoy enfrento es una de las tantas formas que padecemos día a día las mujeres. Aprovecho este espacio para seguir exigiendo su aparición con vida, es por esto que agradezco mucho por seguir prestando sus ojos a cada niña que vean”, manifestó la madre.

Las jornadas se dieron en el marco de la brutal represión que sufrió el pueblo mapuche a mano de las fuerzas federales en la que 7 mujeres fueron detenidas y, 4 de ellas, trasladadas a Buenos Aires. Situación que culminó con la renuncia de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y el posterior reemplazo de la Secretaria de Mujeres y diversidades de San Luis, Ayelen Mazzina.

Corazones

105 talleres llamados “el corazón del Encuentro”, se realizaron este año, muchos de ellos desdoblados por la gran convocatoria. Con algunos nuevos, que de acuerdo al contexto se proponen cada año.

Niñeces y adolescencias libres abordó las niñeces como sujetes polítiques, el derecho a la Educación Sexual Integral, abuso sexual infantil, bullying, grooming, violencias patriarcales sobre las infancias y el protagonismo de las niñeces en la lucha de los movimientos feministas y transfeministas. Autolesiones y suicidio adolescente, trastornos alimenticios, consumos problemáticos, violencia en el noviazgo, derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, embarazo adolescente, maternidad forzada, violencia institucional, gatillo fácil y baja en la edad de imputabilidad.

Adultes mayores abordó la familia y sociedad, sexualidad, climaterio y menopausia/plenopausia. Acceso a la educación, a la tecnología, a la salud, a la recreación. Leyes y políticas previsionales. Rol del Estado en geriátricos estatales y privados. Sistema integral de cuidados. Estrategias de organización y participación de las mujeres y disidencias adultes mayores.

Zorroridad

En el taller de Anarcofeminismos se debatió sobre qué son, qué nos gustaría que fueran, cómo hacerlo. Autogestión y organización sin jerarquías. Relaciones sin explotación ni violencia: diversidad y ecología. Libertad y apoyo mutuo. Pedagogías anarquistas: revolver sobre prácticas educativas latinoamericanas por maestres anarquistas.

“Sin dios, ni patrón, ni partidos políticos”, se escuchó cantar entre las participantes de este taller, realizado por primera vez y donde se difundió una biblioteca virtual: Liberteca. Las participantes criticaron las lógicas de los partidos políticos tradicionales marcados por el egocentrismo, en cambio resaltaron la posibilidad de una horizontalidad y apuntaron a que no se necesita masividad, pero si un cuidado colectivo. Expresaron la importancia de sostener un rizoma y la defensa de términos que reivindican las ideas libertarias hoy apropiadas por sectores derechosos.

Según cifras extraoficiales cerca de 100.000 personas se hicieron presente este fin de semana en San Luis y participaron de una gran movilización que abarcó 14 kilómetros por las calles de la ciudad, que desde días antes permaneció con su catedral y establecimientos gubernamentales vallados.

Bariloche, próxima sede

Rio Negro fue elegida sede del próximo Encuentro a través de una aplausometro en donde compitió con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como cada año. Entre las argumentaciones que se escucharon para elegir a Bs As como sede es la necesidad de llevar el evento al centro político del país donde se dirimen todas las decisiones. “Todxs venimos, todxs decidimos” se escuchó agitar entre las manifestantes del MST que sostienen que debe realizarse en la capital argentina, realizado por última vez hace 26 años.

Desde el PCR y movimientos del PJ como Movimiento Evita en cambio se escuchó fundamentar el pedido de sede vinculada a la situación local por el conflicto territorial en Villa Mascardi: “Este potente movimiento aportará al freno de la represión, al freno de tanto despojo, en una provincia donde nos dejan sin nada, sin recursos básicos, nos dejan sin la tierra”, fue parte de la argumentación manifestada para elegir a Río Negro sede del año que viene.