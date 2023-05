En esta oportunidad revivimos un imperdible diálogo entre el “Teuco” y “Kuki” Herrán.

Leopoldo “Teuco” Castilla presentará en Salta sus dos últimos libros de poesía: Jerusalén, el tigre de Dios y Como si hubiera pasado una Garza, fueron publicados por la editorial cordobesa Nudista, editorial independiente que, con mucho esfuerzo, pone el foco en autores del interior del país.

La presentación se realizará este miércoles 24 de mayo, a las 19, en la sala Mecano de la Casa de la Cultura.

El acontecimiento literario es la excusa perfecta para traer al presente un imperdible diálogo que protagonizaron en 2017 el “Teuco” y la Kuki.

La sala Walter Adet de la Biblioteca Provincial estaba colmada, al tal punto que muchos jóvenes se sentaron en el piso para poder escuchar. Después de las palabras de Martín Maigua, el encargado de hacer esta apuesta con editorial Nudista, vino la presentación de Kuky y finalmente la lectura de poemas. Al final, Teuco abrió el micrófono, invitando al público a hacer alguna pregunta, y al instante dijo: “con gusto voy a dejar que responda Kuky, que es mucho más inteligente que yo”. Para sorpresa de los presentes, la que había ido con varias preguntas apuntadas en su cuaderno fue la misma Kuky. “Mirá que vine preparada con un arsenal de preguntas… puede no contestar algunas”, dijo. Teuco retrucó: “esto es lo que yo quería evitar, porque es mucho más inteligente que yo”.

A continuación, transcribimos el cruce entre estos dos poetas:

Kuky: Te quería preguntar cuál es la genealogía que tenés poéticamente, porque como dice Gonzalo Rojas, todo poeta es parte de un coro, no solamente actual, sino de un coro que viene de lejos, de Homero o de antes, es decir, cada poeta nace a partir de otros poetas. ¿Cuáles son aquellos que te han influenciado (no es una palabra que me guste mucho, pensando en Harold Bloom no me gusta), cuáles son los poetas que han pesado en tu vida y tenés presente siempre?

Teuco: La verdad: la poesía es como la fuente, el agua que da es la misma agua que recibe. Cada vez esa agua parece nueva, pero es antiquísima. Yo he admirado, admiro a muchísimos poetas, pero muchísimos, y además son poetas de los que hay que aprender, porque un poeta hasta el fin de sus días tiene que estar aprendiendo. Y en ese aprendizaje a veces uno aprende de grandes nombres, yo admiro, por ejemplo, mucho a Rilke, un poeta del cual yo no llegaré a tocar ni un umbral en su poesía. Y de golpe aprendés de una copla, escrita por un campesino anónimo, y estás aprendiendo. La lección de la poesía es de todos los hombres para el poeta y del poeta hacia todos los hombres.

Kuky: Como poeta viajero tenés antecedentes ilustres, como… Pablo Neruda, Raúl Gonzales Tuñón y otros. No son tantos los poetas viajeros, y aún con ese nomadismo intenso y permanente que hay en…. cuáles serían las razones por las cuales vos enfrentás este inconfort del nomadismo. ¿Hay una búsqueda de lo absoluto? ¿Una búsqueda para despaisajarte, como dicen los franceses, no hay otra palabra en francés, se traduciría como dejar el paisaje propio, dejar la identidad propia, porque evidentemente por eso sos tan poroso, por eso podés acercarte a otra cultura, a otro rostro, sin que te creas un superior ni un inferior. ahora, hay una diferencia, pienso yo, en esos poetas latinoamericanos nómades, por ejemplo Neruda, González Tuñón, que cuando viajaban no solamente llevaban al poeta lírico, y al gran poeta que eran ellos dos, pero también llevaban al poeta político. ¿Qué pensás vos de estos poetas nómades?

Teuco: La verdad es que andando uno… primero uno no deja el lugar que lleva. Segundo, el lugar que lleva, que es un ánima de uno, de golpe la encuentra en otro lado. Por ejemplo, yo estaba metido de la selva de Birmania y Tailandia con un guía… y le digo enseñame una canción de cuna de tu pueblo. Entonces me canta una canción. Bueno, le digo, yo te voy a cantar una baguala. Claro, por supuesto lo primero que le he enseñado para esto que se sepa por fin dónde está el imperio aprendé soy de Salta y hago falta. Bueno, la ha cantado como si hubiera nacido en Yacochuya hace 300 siglos. Con la misma tonada, la misma cara de… perfecto. O sea, que la tierra de nosotros ha transmigrado como transmigra el alma de la gente. Cada uno tiene su alma pero la vive dando, y esa alma que uno va dando va viajando; también la naturaleza tiene alma y se reconoce. Yo les digo, por ejemplo, estando en Sanmarcanda, iba con u n gran amigo gracias al cual hice ese viaje, Nicolás García Pinto, estábamos con Nike ahí e íbamos con traductor del ruso y del (…) entonces llegamos al mercado y miro el mercado y digo, dejenmé, no quiero traductor, entonces he entrado, como si entrara a un mercado de Oruro, con los mismos visajes, con la misma picardía, con todos lo sobreentendidos, sin decir una palabra, he salido así de regalos en los brazos. esa gente era la misma gente. Esa gente de la estepa era la misma gente de nuestros valles, la misma gente de nuestra estepa. O sea que no es tan distinta la mariposa del pirpinto.

Kuky: En la década del 80 y del 90, en Argentina, triunfó, o por lo menos se generalizó como única estética, la estética del objetivismo. Y en esa estética había un tono hegemónico, se trataba de no transmitir emoción, ni el yo a través de la escritura; y los poetas que privilegiaban la emoción, el sentimiento estaban como acorralados. Diana Bellesi tiene un trabajo de hace unos años donde dice finalmente, por suerte, regresa la poesía lírica, regresa la poesía del sentimiento, de la emoción, y les recuerdo lo que decía Vallejo, que la función, el objetivo de todo poeta, es emocionar, conmover. ¿Cuáles son tus relaciones con esa poesía objetivista, que además significativamente tiene su raíz en ese país llamado Estados Unidos?

Teuco: Con la poesía pasa lo siguiente: hay una época, sobre todo de principios del siglo XX, que era el furor de las vanguardias, entonces en el arte, en la poesía, eran los combates, las batallas, pero todo era, no era un juego excluyente, sino era leña pal’ fuego. Todo construía el combate y la ilusión de la renovación y de romper los esquemas. Cuando eso mengua, cuando uno se da cuenta que la vanguardia la hace un artista, es decir al cubismo lo hace Picasso, puede estar juan Green… lo hace Picasso, porque está en su naturaleza y porque lo tiene dictado por la naturaleza. Después están los seguidores del cubismo. Pero en el arte, sobre todo en las artes plásticas, eso tiene un desplazamiento válido, mucho más articulado y más efectivo y con mejores resultados que en el caso de la poesía. En la poesía no hay deber ser. Simplemente porque, cuántos estamos aquí, ninguno es igual al otro, si todos escribieran un poema, ninguno escribiría el mismo poema porque tiene un alma distinta, emociones distintas, experiencias distintas. Cuando se crean estos guetos que tienen mucho de fe, mucho de ignorancia, en otros casos de oportunismo y en otros caso de ociosidad, dicen bueno, vamos a hacer una poesía desanimada. Yo sobre eso tengo una muy buena respuesta que me la ha dado el poeta Juan José Hernández: intentan hacer una estética de sus carencias. Pero eso tampoco es un juicio crítico, porque también los poemas tiene el derecho de embanderarse, desembanderarse, equivocarse, ese no es el asunto. El asunto es que no hay poesía que se pare, que arme su propia columna si no es la que nace de la emoción del propio mundo que cada uno tiene.

Kuky: Te voy a hacer una pregunta que podés contestar o no. Hablando de las vanguardias. Yo creo que vos tienes, leyédote, tenés una gran afinidad electiva con el surrealismo y sin embargo, siguiendo una tradición que es bastante argentina en la escritura, no hay casi en tu obra poemas eróticos. A ver, qué me contestas.

Teuco: en primer lugar, el surrealismo, que irrumpe con todo el descubrimiento de la poesía del inconsciente, todo eso tiene una militancia de surrealista furioso. Inmediatamente esa militancia se encuentra con muy buenos poetas, que ya empiezan a tomar elementos del surrealismo que pueden servirle y con el tiempo el surrealismo ya pierde su bandera de absoluta preminencia de lo automático para diluirse en el hallazgo de un montón de versos de muchos poetas que han bebido de esa fuente, que fue la última revolución de la poesía. Con respecto a la poesía erótica, a mí me pasa una cosa con los poemas eróticos… yo, a decir verdad, no es que yo sea timorato, pero yo creo que soy profundamente pudoroso con algo de intimidad, que creo que un varón la debe defender con la dama y en la dama y eso es un secreto sellado. Por eso.

Kuky: Justamente yo había anotado que está dentro de una tradición de no decir el cuerpo, ni el amor erótico, muchos poetas. Pero claro, hay excepciones en Latinoamérica, como Gonzalo Rojas, que es impresionante el erotismo que hay en su obra.