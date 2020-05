La elección de Mónica Juárez como presidenta de la comisión de Minería desató un escándalo.

La última sesión de Diputados estuvo tensa. Mónica Juárez denunció haber recibido amenazas para abandonar el bloque de ‘Salta Tiene Futuro’ en el cuerpo legislativo.

Las declaraciones de la legisladora fueron en consonancia con el escándalo que provocó la elección de autoridades de la comisión de Minería en el espacio oficialista.

La elección de Juárez como presidenta de dicha comisión no habría caído bien entre sus pares. No se descarta, incluso, que la elección de autoridades vuelva a realizarse.

Consultado por PROFESIONAL FM, Javier Diez Villa negó que se haya registrado algún tipo de amenaza sobre la diputada capitalina. “Cada persona está en un bloque por voluntad propia, no por obligación”.“Hubo una divergencia de opinión, una postura del bloque distinta a la que ella tenía”, sostuvo el legislador y remarcó que la comisión de trabajo deberá reunirse para elegir sus autoridades.

Juárez no lo vio así. “Estoy triste, nunca me sentí tan violentada”, dijo y amentó la actitud de sus pares. Manifestó que Diez Villa la amenazó, diciendo que la quieren echar “porque no te soportan”. Dijo que sus compañeros de bloque no se solidarizaron con lo que vivió.

Por otra parte, Juárez se refirió a la actitud que Diez Villa, el presidente de su bloque, habría mantenido con ella, actitud que definió como una amenaza. “Lo que hizo fue decirme que me van a expulsar, con palabras agraviantes, sobre todo para una mujer, fue horrible”, dijo.

“En mis 19 años de periodismo, nadie me había tratado así, nunca me sentí tan violentada como ayer”, se quebró la diputada sobre lo vivido. Reflexionando sobre la tacha de las firmas y los sucesos vinculados, Juárez consideró que “esto no deriva de ellos, es más profundo, mis compañeros que dieron su firma lo hicieron con consentimiento, tiene que ver con gente de ‘más arriba’”, consideró.

Finalmente, lamentó que de sus compañeros de bloque “ninguno me llamó para solidarizarse, salvo por Ignacio “Nacho” Jarsún, después ninguno y eso fue raro, me manifesté en el recinto pero nadie me llamó, lamento esa falta de solidaridad”, concluyó.

“Estoy triste, es extraño que yo tenga que explicar esto cuando nunca hice nada en contra de nadie, solo dije que tenía la intensión de presidir la Comisión”, señaló la diputada en primer lugar. Dicho esto dijo que, tras su nombramiento, Suriani “se enojó, no entendió que era una votación, fuimos y votamos”.