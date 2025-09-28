Tras la investigación de una asociación ilícita que otorgó pensiones no contributivas basadas en certificados médicos falsos, causando un perjuicio millonario al Estado Nacional.

Se llevaron a cabo allanamientos en El Quebrachal y Joaquín V. González. Los implicados son dos médicos, uno de ellos, Gerardo Orellana, diputado electo, y Ramiro Blanco, quien ofreció gestionar pensiones fraudulentas a precios elevados. La indagación, impulsada por el Fiscal Federal Carlos Amad, está relacionada con el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, procesado por varios delitos. Se estima que más de 20.000 trámites fraudulentos habrían causado un daño de 4.500 millones de pesos.

En esta semana, por órdenes de la justicia federal salteña, se realizaron varios allanamientos en las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González. Se investiga una asociación ilícita que provocó perjuicio millonario al Estado Nacional con pensiones no contributivas que se otorgaron sobre la base de certificados médicos falsos en las provincias de Salta y Chaco. La pesquisa se dirigiría contra dos médicos de la zona fronteriza, uno de ellos diputado provincial electo, quienes serían imputados esta semana.

Hay dos vasos comunicantes que se encuentran en los extremos de la trama. Uno es el Fiscal Federal Carlos Amad, que es titular de la Fiscalía Federal en Salta y cubre interinamente idéntico cargo en la Provincia de Chacho. El otro es el médico Gerardo Orellana, señalado como uno de los partícipes de las maniobras en las que la justicia ha puesto la lupa.

No escapa a nadie que el Gobierno Nacional ejerce presión sobre la justicia pues necesita argumentos para continuar su lucha contra la anterior gestión que ha incurrido en abusos con la caja pública, aun cuando la excusa sea la ayuda a los pobres. La gestión de Milei afirma que durante los 20 años que mandó el kirchnerismo, las pensiones por invalidez pasaron de 79.000 a 1.224.000. Los pensionados falsos se habrían llevado, solamente el año pasado, 3.400 millones de dólares del presupuesto nacional.

El origen de la investigación se encuentra en Taco Pozo, cuyo intendente Carlos Ibáñez está procesado por defraudación al Estado, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público junto a su hija Gabriela Ibañez Gelabert y otras personas más vinculadas políticamente con ellos, entre los que se cuentan médicos, bioquímicos y empleados municipales. La decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Esta localidad se ha convertido en un emblema de la corrupción instrumentada con las pensiones investigadas. Distintas fuentes oficiales ventilaron que este municipio tiene menos de 9.000 habitantes y 840 personas pensionadas (casi un 9%), de las cuales 700 serían truchas y habría provocado un daño de 780 millones de pesos.

Con 17 allanamientos que movieron a más de 60 gendarmes en la capital provincial, Talavera, El Quebrachal y Joaquín V. González el Fiscal Amad, avalado con órdenes del Juez Federal Julio Leonardo Bavio, busca en el corredor de la Ruta Nacional n° 16, computadoras, celulares, listados de personas beneficiarias, claves de seguridad social, enfermedades inventadas y plata que cobraron por darles el beneficio trucho. Según ha declarado a distintos medios, estima que son más de 20.000 los trámites falsos y el perjuicio de estas operaciones en Salta superaría los 4.500 millones de pesos.

Gerardo Orellana integrará a partir del mes de diciembre la Cámara de Diputados de Salta, y es esposo de la senadora por el departamento de Anta, Betina Navarro, que también es médica. Entre 2003 y 2007 Orellana fue intendente de la ciudad cabecera de ese departamento, y presidió la Unión Cívica Radical salteña. Su familia tiene profundas raíces en Taco Pozo (Chaco), donde su hermano fue también intendente hace veinte años, y ejerce su profesión de galeno en ese pueblo que dista a 100 kilómetros de donde se produjo la estafa masiva. Estaría mencionado como uno de los dos médicos que firmaban los certificados falsos.

El otro galeno es Ramiro Blanco, que trabaja en el hospital Enrique Romero de El Quebrachal. El portal “El Caudillo” difundió una entrevista de Blanco, grabada con una cámara oculta, en la que cotizaba la gestión de pensión trucha en una cifra que va desde $800.000 a $1.000.000, no sin antes asegurar que todos los auditores son sus compañeros de universidad y que también percibe una porción de la coima un bioquímico. Aseguró en ese momento que, con solo invocar su nombre, les sellarán el trámite. Hasta se animó a pedirles un anticipo de $300.000 y el resto contra el resultado positivo.

Fue desplazado del cargo de gerente del hospital en abril de 2024, por órdenes del ministro Federico Mangione, pero actualmente sigue en funciones como Jefe de Medicina Familiar.

En 2018 fue denunciado por malos tratos por la comunidad wichi Isidro Moreno de esa localidad anteña, con cortes de ruta incluidos, y se lo puso en sospecha de una supuesta mala praxis que culminó con el fallecimiento de Aldo Moreno de 31 años, luego de que se demorara la atención médica cuando ingresó al hospital y su derivación. Blanco se defendió acusando de “borracho” al fallecido.

Como no podía ser de otra manera, en 2016 Blanco estuvo relacionado políticamente con Gerardo Orellana cuando éste se postuló para Intendente en Joaquín V. González y el médico como primer candidato a concejal por el Movimiento Popular Unido dentro del Frente para la Victoria- Néstor Kirchner Conducción. Fue electo y se desempeñó sin mucho brillo como concejal.

Precisamente, la madeja criminal que desovilla el fiscal federal Amad no solamente escudriña los vínculos profesionales, sino que existe el convencimiento de que la pata política es la que ha posibilitado el magafraude. Sin nombramientos en lugares estratégicos, como el de Blanco en un hospital público y con auditores cómplices, y el de Orellana con conexiones políticas en el epicentro de Taco Pozo, las falsificaciones no se habrían realizado. En caso de producirse las imputaciones, los dos podrían quedar afuera del plantel de empleados públicos. La respuesta del Estado parece muy pequeña considerando lo que podrían haber robado. Tendrían que estar en cana.