A Rey Muerto, transita entre lo crudo y lo poético, lo realista y lo simbólico. Pone en escena una historia de opresión, violencia y resistencia, donde los personajes luchan por sobrevivir en un mundo que no les da tregua, que asfixia.
Es la historia de La Leidy. La obra cuenta el día después que asesinan al proxeneta de la zona.
Dirección: Natalia Aparicio
Actriz: Andrea García
Técnica: Carmen María Ruiz de los Llanos
Asitencia: Eduardo Gil
Voces en off: Gabriela Vázquez, Natalia Aparicio y Eduardo Gil.
Vestuario: Nia Reniero Prismo
Diseño gráfico: Ailén Cruz
Viernes 5 de setiembre 21 hs
Domingo 7 de setiembre 20 hs
🎪 La Ventolera O’higgins 585
🎟️ Entradas $8.000
Promo 2 x $14.000
Esta obra recibió subsidio del Instituto Nacional del Teatro
Y esta cogestionada por La Ventolera casa de arte