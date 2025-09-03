A Rey Muerto, transita entre lo crudo y lo poético, lo realista y lo simbólico. Pone en escena una historia de opresión, violencia y resistencia, donde los personajes luchan por sobrevivir en un mundo que no les da tregua, que asfixia.

Es la historia de La Leidy. La obra cuenta el día después que asesinan al proxeneta de la zona.

Dirección: Natalia Aparicio

Actriz: Andrea García

Técnica: Carmen María Ruiz de los Llanos

Asitencia: Eduardo Gil

Voces en off: Gabriela Vázquez, Natalia Aparicio y Eduardo Gil.

Vestuario: Nia Reniero Prismo

Diseño gráfico: Ailén Cruz

Viernes 5 de setiembre 21 hs

Domingo 7 de setiembre 20 hs

🎪 La Ventolera O’higgins 585

🎟️ Entradas $8.000

Promo 2 x $14.000

Esta obra recibió subsidio del Instituto Nacional del Teatro

Y esta cogestionada por La Ventolera casa de arte