A partir del miércoles 10, y hasta fines de septiembre, se podrá disfrutar de la muestra histórica fotográfica “Tartagal, ayer y hoy”, impulsada por Tecpetrol y dirigida por María Brunet, en el Centro Cultural Tartagal.

Por Mario Flores

María Brunet, licenciada en arte y tucumana de nacimiento pero que reside en el norte de Salta desde hace veinticinco años, es la responsable de este proyecto que se presenta como “un viaje en el tiempo”, que resignifica los elementos visuales de los registros fotográficos del pasado, pensados en el contexto de una muestra artística. Miércoles 10 de septiembre, a partir de las 20:00 H es el lanzamiento y presentación de este montaje que consta de 21 piezas: cada composición muestra fotos antiguas de Tartagal, acompañadas por su equivalente actual. Los ángulos de toma y la posición del ojo testigo han sido rigurosamente ordenadas, por lo cual se crea una suerte de yuxtaposición estética que emparenta la técnica (el acondicionamiento digital de las fotos en papel de antaño) y la búsqueda estética (la disposición de las mismas responde a un criterio personal, no a una cronología específica o arquitectónica, si bien incluye entre sus montajes el avance demográfico de la capital del Departamento San Martín, sus avances y retrocesos industriales, sus iconografías institucionales, religiosas y políticas).



Como motivo inicial, y en el marco del centenario de Tartagal, destaca Brunet:acerca del proceso visual y de búsqueda de locaciones luego de la propuesta de Tecpetrol de exponer fotos antiguas, pero dándole una nueva vuelta de tuerca al establecer una curaduría sobre el registro histórico junto al registro del presente: “La muestra tiene la intención de traer a la memoria, para quienes no hemos vivido aquel Tartagal, sentirnos partícipes de la historia de nuestro pueblo”. La inauguración de la muestra visual es, al mismo tiempo, la presentación de un catálogo impreso con las imágenes de cada comparación entre el Tartagal de antes y el de ahora, además de las breves reseñas históricas que, a modo de relevamiento, cuentan algunos de los aspectos fundantes de la ciudad que hoy ya cuenta con más de setenta mil habitantes según el último censo nacional del año 2022. A través de un repaso histórico acerca de la conformación de la ciudad, con textos de la licenciada en antropología Nélida Yepez, la coordinadora del Centro Cultural de los Pueblos Originarios Andrea Tolaba y la misma María Brunet, página a página se desenvuelve el registro fotográfico de la exposición.

Apostando al valor atemporal de este contenido, cada ficha técnica de la muestra cuenta con un respectivo código QR para visitar la versión online y, algo que evidenciará el constante trabajo en construcción colectiva del proyecto: un enlace para que quienes posean fotos, historias o registros diversos puedan depositarlos en un “baúl” para sumar al diálogo comunitario de la historia y la identidad, permitiendo que la muestra visual sea el inicio de una interacción más directa con el público.

Esta muestra, “Tartagal, ayer y hoy”, estará abierta y disponible hasta fines de mes. Entre las 21 composiciones destacan aquellas de lugares icónicos de Tartagal (capilla de comunidad La Loma, o la estación de ferrocarril Manuela Pedraza, ya consolidados como postales de la ciudad en diversos ámbitos de la fotografía, el turismo y la tradición), sin embargo, ciertas intersecciones de calles muestran perspectivas menos conocidas que, ordenadas según la mirada de aquel fotógrafo de antes, redobla el efecto y el impacto del paso del tiempo, los cambios estructurales o las líneas que aún hoy se mantienen. La reversión actualizada de los registros estuvo a cargo de los fotógrafos Luis Bravo y Fernando Bautista.



La apertura de la muestra contará con la presencia de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Tartagal y la representación de la empresa Tecpetrol, una serie de proyecciones y videos que permiten ver el proceso de investigación y hechura de la propuesta, además de una ambientación sonora (producida por el compositor y beatmaker local Pedro Janútolo) que forma parte del viaje que representa esta selección de imágenes y su correspondiente curaduría. Hasta fines del mes de septiembre, la misma estará dispuesta en la planta baja del Centro Cultural Tartagal.