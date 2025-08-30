Tarifas: Nación analiza más ajustes

Daniel González, secretario coordinador de Minería y Energía, informó que el Gobierno está considerando cambios en los subsidios a las tarifas de energía para los hogares, como parte de un plan para ajustar aún más las subvenciones.

La propuesta aún en estudio contempla la posibilidad de recortar, ya sea de manera total o parcial, la asistencia económica que se brinda para el consumo de gas durante el verano y para el consumo de electricidad durante el invierno, épocas en las que, por lo general, el consumo de cada uno de estos servicios tiende a ser inferior. González anticipó esta información durante una entrevista en el streaming Carajo.

En ámbitos oficiales, se reconoce que la implementación de esta medida no se concretará en el corto plazo y que, hasta el momento, no existe una determinación concreta al respecto. “Son los principios sobre los que tendremos que ir optimizando el sistema”, explicaron. Esta sintonía fina forma parte de los compromisos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de hacer más sostenible el superávit fiscal.

González señaló que la gestión de Javier Milei atraviesa un escenario complejo, ya que debe aumentar las tarifas al mismo tiempo que enfrenta los cortes de luz originados por años de desinversión en la red. “La gente pagaba el 30% del costo de energía, ahora paga el 80%. Pero también hay que recomponer la ecuación económica de las compañías que la producen. Deben lograrse ambas cosas. El usuario afronta un mayor costo, pero ese día no mejora el servicio, porque requiere años”, explicó González.

También, subrayó la necesidad de focalizar la asistencia, planteando interrogantes sobre la pertinencia de subsidiar el gas en verano o la energía eléctrica en primavera y otoño, y sugiriendo la posibilidad de subsidiar únicamente a ciertos grupos específicos. “¿Tiene sentido subsidiar el gas en verano? La verdad que no, porque el consumo es bajo. ¿Y la energía eléctrica en primavera y otoño? Quizá haya que subsidiarla a ciertos grupos. El 60% de los hogares argentinos recibe subsidio de energía eléctrica”, afirmó.