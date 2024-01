La Secretaría de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta tomó medidas en relación con el «Consultorio Médico Integral Nuestra Señora de Guadalupe», ubicado en el Barrio Unión de la Ciudad de Salta, luego de recibir informes del Consejo Directivo del Colegio de Bioquímicos que apuntan a posibles irregularidades.

En el marco de la Ordenanza 15.151, que regula el funcionamiento de consultorios médicos integrales, se detectaron presuntas irregularidades en dicho establecimiento. El Consejo Directivo del Colegio de Bioquímicos denunció la posible comisión de los delitos de usurpación de identidad y ejercicio ilegal de la profesión de bioquímico en el consultorio. La acusación se basa en la utilización indebida de la firma y matrícula del Bioquímico Marcelo Luis Parada en estudios médicos realizados en el consultorio.

Parada, en una declaración oficial, desconoció la firma utilizada y aclaró que no tiene ni ha tenido relación laboral con la actividad del consultorio: «Me dirijo a Ud. en relación a la Nota No371/2023 remitida en fecha 28 de Septiembre de 2023, en carácter de solicitud de informe sobre, si el estudio bioquímico adjuntado a la misma fue realizado por mí, sobre el que desconozco por completo la firma utilizada sobre el sello con mi número de matrícula, como así también aclaro que no trabajo, no tengo y no tuve ningún tipo de relación laboral con la actividad que se desarrolla en el citado consultorio Nuestra Señora de Guadalupe»- declaró el profesional quien además, presentó una denuncia policial por la utilización indebida de su matrícula.

El posible delito fue descubierto por medio de un estudio firmado por el Bioquímico en un apto físico de una mujer, quien en su descargo manifestó que “…En el lugar la atendieron dos señoras que le hicieron el análisis de los ojos, le sacaron sangre del dedo, el examen de la vista, y en un examen la hicieron dibujar y que en ningún momento fue atendida por ningún hombre, ni doctor de sexo masculino, las mismas fueron quienes le firmaron y sellaron el formulario, que dicho trámite le llevo aproximadamente 20 minutos, fue rápido…”.

Tras evaluar la documentación presentada, la Municipalidad concluyó que el Consultorio Médico Integral Nuestra Señora de Guadalupe habilitado como centro médico integral para realizar los estudios tendientes a obtener el apto psicofísico para obtener la licencia nacional de conducir, incumple con uno de los requisitos establecidos para poder funcionar, esto es, NO CUENTA con un médico bioquímico en su staff de médicos, conforme los propios dichos de la profesional responsable del centro, y se presentó documentación del bioquímico Parada sin su consentimiento.

Como consecuencia de esto, la Secretaría de Movilidad Ciudadana emitió una resolución suspendiendo al centro médico por un período de 35 días. Durante este lapso, se insta al consultorio a acreditar que cuenta con todas las especialidades médicas necesarias para operar legalmente. La sanción se fundamenta en la vulneración de normativas de seguridad vial, la vulneración de datos personales y la falta de especialistas requeridos en el centro médico.

Se notificará al consultorio de esta suspensión y, una vez cumplido el plazo, deberá demostrar que ha corregido las deficiencias señaladas. Además, se remitirá una copia del decreto al Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Salta y se informará a las dependencias correspondientes de la Secretaría y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.