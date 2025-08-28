Suman cortes alrededor del Mercado San Miguel

La Municipalidad comunica a los vecinos que por obras de remoción de escombros en el mercado San Miguel, las restricciones de tránsito continuarán vigentes hasta fin de septiembre, en los horarios de 7 a 11 y de 14 a 17.

La Municipalidad informa a todos los vecinos y conductores que, a partir de este jueves 28 de agosto y extendiéndose hasta fines de septiembre, se implementará un corte parcial de tránsito en una zona aledaña al emblemático mercado San Miguel. Esta medida se debe a la continuación de los trabajos de remoción de escombros que son necesarios para avanzar con las obras de reconstrucción que se están llevando a cabo en el predio.

Específicamente, la restricción vehicular afectará la calle Ituzaingó, en el tramo comprendido entre las calles Urquiza y San Martín. El horario en el que se aplicará este corte parcial será de 7:00 a 11:00 de la mañana y de 14:00 a 17:00 horas, franjas horarias en las que se intensificarán las tareas de limpieza y despeje del área.

Desde la Municipalidad se solicita encarecidamente a todos los conductores que circulen con la máxima precaución posible por la zona afectada, prestando especial atención a las indicaciones y señales que disponga el personal de Tránsito. Asimismo, se recomienda a aquellos que tengan la posibilidad, optar por utilizar vías alternativas para evitar congestiones y demoras en sus traslados.

Además, esta medida aunque pueda generar algunas molestias temporales, es fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los vecinos, así como para asegurar el avance de las obras que permitirán renovar y modernizar uno de los espacios más importantes y tradicionales de nuestra ciudad.